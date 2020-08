Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt totalgefälschte Urkunde fest

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei heute Morgen bei der Kontrolle eines Fernreisebusses aus Frankreich eine Urkundenfälschung festgestellt. Ein 18-jähriger Syrer wies sich mit einem rumänischen Reisepass aus. Bei der polizeilichen Überprüfung des Dokumentes stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelte. In der polizeilichen Vernehmung räumte er ein, das Dokument in Griechenland für 500 Euro erworben zu haben. Er stellte ein Asylersuchen in Deutschland und wurde zur Landesaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Ramona Fidan

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell