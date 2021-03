Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 19-jähriger BMW-Fahrer versucht, vor Polizeikontrolle zu flüchten

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Mittwochabend versuchte in der Mannheimer Innenstadt ein 19-jähriger BMW-Fahrer vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife kurz vor 23 Uhr auf, als er auf der Jungbuschbrücke in Richtung Innenstadt unterwegs war. Er passierte gerade mit nicht angepasster Geschwindigkeit eine Polizeistreife, die sich an der Einmündung Dalbergstraße/Seilerstraße befanden, und fuhr in Richtung Luisenring. Die Beamten bogen in die Dalbergstraße ein und folgten dem BMW. Dieser hatte bereits den Luisenring erreicht und bog gerade in Richtung Parkring ab. Die Polizisten mussten stark beschleunigen, um den Flüchtenden schließlich beim Abbiegen in die Quadrate in Höhe B 7 einzuholen. Als der Mann schließlich zwischen den Quadraten B 6 und B 7 am Fahrbahnrand einparkte, wurde er von den Polizeibeamten kontrolliert. Dabei hatte der 19-jährige die Videoaufnahme seines Mobiltelefons, das in der Mittelkonsole lag und auf den Fahrer gerichtet war, eingeschaltet. Als er aufgefordert wurde, die Aufnahme zu stoppen reagierte er aggressiv und weigerte sich. Da er der Aufforderung, auszusteigen ebenfalls nicht nachkam, wurde er unter Zwang aus seinem Fahrzeug gezogen. Da die Beamten bei dem Mann Anzeichen für Drogenkonsum bemerkten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auch diese musste unter Zwang durchgeführt werden. Einen zuvor angebotenen Drogentest hatte er abgelehnt.

Gegen den Mann wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Zudem steht der Verdacht der Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss im Raum. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen der Aufzeichnung des nicht öffentlich gesprochenen Wortes. Sein Führerschein und zwei Mobiltelefone wurden beschlagnahmt.

