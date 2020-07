Polizei Eschwege

POL-ESW: Zwei Einbruchsdiebstähle; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Einbruchsdiebstahl in alten Bahnhof "Eschwege West"

In einem noch nicht näher eingrenzbaren Tatzeitraum waren Unbekannte offenbar auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs "Eschwege West" in der Eltmannshäuser Straße in Niederhone zu Gange und haben sich gewaltsam Zugang zu dem ehemaligen Betriebsgebäude und einer Lagerhalle verschafft. Die Täter drangen in die Gebäude ein, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts, so dass derzeit nur von einem reinen Sachschaden in Höhe von 500 Euro ausgegangen wird. Festgestellt wurde der Vorfall am gestrigen Donnerstagmittag gegen 12.25 Uhr.

Polizei Sontra

Einbruchsdiebstahl in Tankstelle Datterode

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Verkaufsraum einer Tankstelle in Datterode eingebrochen. Die Täter hatten gegen etwa 02.05 Uhr mittels Gullydeckel die Scheibe zum Verkaufsraum des Gebäudes in der Leipziger Straße eingeworfen und dann aus dem Verkaufsraum mehrere Päckchen Zigaretten entwendet. Der Stehlschaden wird mit 200 Euro angegeben, der entstandene Sachschaden an der Verglasung des Verkaufsraums wird auf 5000 Euro beziffert. Zeugen wollen noch bemerkt haben, wie drei Täter nach der Tat fußläufig vom Tatort flüchteten.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

