Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Rotlichtmissachtung hat Unfall mit drei Leichtverletzten zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Ein 42-jähriger Mercedes Fahrer mit Anhänger und geladenem Kleinbagger befuhr am Sonntag gegen 19.50 Uhr die Bundesstraße 14, von der Autobahnanschlussstelle Gärtringen kommend, in Richtung Herrenberg. An der ampelgeregelten Einmündung der Bundesstraße 14 und der Kreisstraße 1079 missachtete dieser das für ihn geltende Rotlicht und kollidierte im Einmündungsbereich mit einem von der Kreisstraße 1079 nach links in Richtung Autobahn einbiegenden VW Polo eines 23-Jährigen. Bei dem Zusammenprall wurden der Fahrer des VW Polo, dessen 32-jähriger Beifahrer sowie ein 23-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst hatte zwei Rettungsfahrzeuge im Einsatz und verbrachte die Verletzten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beim Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Bundesstraße 14 war während der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden in Richtung Herrenberg gesperrt. Der Verkehr wurde über die Kreisstraße 1079 umgeleitet, wobei es zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell