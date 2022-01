Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - E-Scooter unter Drogeneinwirkung geführt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 05.01.2022 gegen 15:00 Uhr sollte, Am Eichenplatz in Bad Dürkheim, der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 21-Jähirge befuhr mit seinem E-Scooter den Gehweg der Kaiserslauterer Straße in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf die Anhaltezeichen reagierte er nicht und versuchte vor der Polizei zu flüchten. Am Eichplatz endete die Flucht und er konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Bei der darauffolgenden Durchsuchung der Person konnten Cannisblüten und ein sogenannter Grinder aufgefunden und sichergestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell