Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220111-2: Einbrecher in Wohnung überrascht

Bedburg (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen

Am Montagnachmittag (10. Januar) hat die Polizei die Fahndung nach einem unbekannten Mann aufgenommen. Er hatte sich unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße 'Lipper Markt' in Bedburg verschafft und war durch eine Anwohnerin im Obergeschoss überrascht worden.

Um 14.30 Uhr soll die Seniorin (68) nach Hause gekommen sein und aus dem Obergeschoss Geräusche gehört haben. Sie habe nachgeschaut, was im Obergeschoss los gewesen sei, als ihr plötzlich aus einem Schlafzimmer ein unbekannter Mann entgegenkam. Nach Angaben der 68-Jährigen floh der Einbrecher unmittelbar durch das Arbeitszimmer auf einen Balkon und sprang von diesem in den Garten. Zuvor hatte der Tatverdächtige ein Loch in die Balkontür geschlagen und war ersten Ermittlungen zufolge so in das Einfamilienhaus gelangt.

Der Flüchtige soll etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und von normaler Statur sein. Bei der Tat trug er eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover, dessen Kapuze er auf den Kopf gezogen hatte.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 fragen: Wer hat den Tatverdächtigen im Umfeld der Straße 'Lipper Markt' gesehen? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen oder hat die Tat beobachtet?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell