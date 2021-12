Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Neureut - Einbrecher von Hausbesitzer überrascht - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Einbrecher ist am Samstag gegen 18:30 Uhr beim Einbruchsversuch in ein Haus im Kleiberweg in Neureut überrascht worden.

Der unbekannte Täter war gerade im Begriff, die Terrassentür aufzuhebeln, als der Hausbesitzer zurückkehrte. Der Langfinger flüchtete sofort und hinterließ einen Sachschaden von 800 Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, südländisches Aussehen. Über die Bekleidung konnte keine Angabe gemacht werden.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter 0721/666-5555 zu melden.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell