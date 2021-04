Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (145/2021) Einbruch in Restaurant in Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Kurze-Geismar-Straße

in der Nacht zu Montag, 26. April 2021

GÖTTINGEN (mb) - Unbekannten gelang es, in der Nacht zu Montag (26.04.2021) in ein Restaurant in der Göttinger Kurze-Geismar-Straße einzubrechen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter ein ebenerdiges Fenster auf, um sich Zutritt in die Innenräume zu verschaffen. Hierbei erbeuteten sie einen PC, eine Musikanlage sowie Bargeld. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell