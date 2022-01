Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Mutmaßlichen Sprayer ertappt; Verkehrsunfall; Brände

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In ein Einfamilienhaus in der Stämmesäckerstraße ist am Dienstag eingebrochen worden. Wie im Laufe des Mittwochs zur Anzeige gebracht wurde, hatte sich der Täter zwischen 16 Uhr und 20.45 Uhr offenbar mit Hilfe einer Leiter gewaltsam über ein Gaubenfenster Zutritt zum Gebäude verschafft. Im Inneren suchte er nach Stehlenswertem und entkam mit einem kleineren Geldbetrag und Schmuck anschließend ungesehen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und insbesondere in der Nähe wohnhafte Besitzer von Aluleitern, die einen Diebstahl bislang noch nicht angezeigt haben, sich unter Telefon 07121/9394-0 zu melden. (rn)

Metzingen (RT): Mutmaßlichen Sprayer ertappt

Eines mutmaßlichen Graffiti-Sprayers sind Beamte des Polizeireviers Metzingen am Dienstagabend habhaft geworden. Kurz vor 19.30 Uhr bemerkte eine Zeugin in der Unterführung Heerstraße / Innere Heerstraße zwei Personen, die dort offensichtlich die Wände beschmierten und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen auf einen Jugendlichen, der noch vergeblich versuchte, davonzurennen. In seinem Rucksack fanden die Beamten mehrere Spraydosen in unterschiedlichen Farben. Der Jugendliche, den nun eine entsprechende Strafanzeige erwartet, wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Verkehrsunfall in Leinfelden gekommen. Ein 59-Jähriger war kurz vor zwölf Uhr mit einer Mercedes-Benz E-Klasse auf der Kohlhammerstraße von der Max-Lang-Straße herkommend unterwegs. Auf gerader Strecke kam er zuerst nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten BMW, der noch gegen eine Straßenlaterne gedrückt wurde. Die Laterne beschädigte im Anschluss noch einen Mercedes-Benz Vito sowie einen Ford Transit. Anschließend kam die E-Klasse nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Der Fahrer musste am Unglücksort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf über 50.000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit acht Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an den Unfallort ausgerückt. Mitarbeiter der Stadt Leinfelden-Echterdingen kümmerten sich um die beschädigte Straßenlaterne. (ms)

Tübingen (TÜ): Kleinerer Brand in Wohnung

Brennende Taschentücher haben am Mittwochvormittag für einen Einsatz der Rettungskräfte in einem Mehrfamilienhaus in der Engelfriedshalde gesorgt. Kurz nach elf Uhr schlug aus einer Wohnung im Dachgeschoss ein Rauchmelder Alarm. Ein Bewohner hatte dort offenbar eine Kerze angezündet und die Wohnung verlassen. Die Flamme hatte daraufhin eine Packung Taschentücher entzündet. Die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschaffen, wo sie die Taschentücher löschte und die Räume durchlüftete. Ein Gebäudeschaden war nach ersten Schätzungen nicht entstanden. (rn)

Albstadt (ZAK): Matratze in Brand geraten

Eine brennende Matratze in einem Einfamilienhaus in der Rudolf-Blickle-Straße hat am Mittwochmittag, gegen 12.40 Uhr, die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge hatte sich die Matratze aufgrund eines darauf abgelegten und zuvor benutzten Föhns entzündet. Die ersten Löschversuche einer Hausbewohnerin und eines Nachbarn wurden durch die mit einem Löschzug angerückte Feuerwehr fortgesetzt. Der Rettungsdienst brachte die Bewohnerin mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.500 Euro. Bis auf das betroffene Zimmer blieb das Haus bewohnbar. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell