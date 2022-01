Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Vollbremsung in Bus gestürzt; Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Nach Vollbremsung in Bus gestürzt

Ein 60-jähriger Fahrgast wurde am Dienstagmorgen in der Marktstraße bei einem Sturz in einem Linienbus leicht verletzt, nachdem der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten musste. Eine 63-jährige Fußgängerin hatte um 09.50 Uhr trotz Rotlicht an der Fußgängerampel die Kreuzung von der Römerstraße in Richtung Albstraße überquert, woraufhin der 58-jährige Busfahrer einen Zusammenstoß mit der Frau nur durch eine Vollbremsung verhindern konnte. Der Fahrgast musste durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht werden. Weitere aufgrund der Vollbremsung verletzte Businsassen wurden nicht bekannt. Die Verkehrspolizei Tübingen nahm noch vor Ort die Ermittlungen gegen die Fußgängerin auf.

Tübingen (TÜ): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Ein Pkw ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen vor einem Sattelzug hergeschoben worden. Ein 36-Jähriger befuhr kurz nach sieben Uhr mit einem Lkw der Marke Mercedes-Benz Actros die L 1208 von der B 27 herkommend in Richtung Lustnau. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah er den neben sich befindlichen Seat Ibiza eines 31 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß am hinteren linken Eck des Pkw drehte sich Seat und wurde etwa 40 Meter weit vor dem Sattelzug hergeschoben. Das Auto war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 14.000 Euro. Der Pkw-Lenker wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen nach war er bis auf einen gehörigen Schrecken unverletzt geblieben. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell