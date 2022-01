Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Schwelbrand; Nach Verkehrsunfall verstorben

Reutlingen (ots)

Neckartailfingen (ES): Schwerer Unfall auf der B 312

Neun Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der B 312. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr ein 20-Jähriger gegen 16.40 Uhr mit seinem Renault Megane von der B 297 kommend an der Anschlussstelle auf die B 312 in Richtung Reutlingen auf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigen Peugeot Partner einer 41-Jährigen. Der Peugeot geriet dabei auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi A1. Anschließend kippte der Peugeot auf die linke Seite und prallte gegen eine ebenfalls entgegenkommende Mercedes G-Klasse. Der Peugeot überschlug sich in der Folge und kam auf den Rädern zum Stehen. Die 41-Jährige wurde in dem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Ihr zwölfjähriger Mitfahrer konnte das Wrack mit leichten Verletzungen selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Renault war nach dem Zusammenstoß in die rechte Leitplanke abgewiesen worden und anschließend noch gegen die G-Klasse geprallt. Der 34-jährige Audi-Fahrer sowie seine 33-jährige Beifahrerin und der 49 Jahre alte Mercedes-Lenker erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Der 20 Jahre alter Fahrer des Renault und drei Mitfahrende im Alter von 18, 19 und 21 Jahren wurden leicht verletzt. Der 20-Jährige und die 21-Jährige wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme, in die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Gutachter einbezogen wurde, sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die B 312 bis kurz vor 23.30 Uhr voll gesperrt. (rn)

Ostfildern (ES): Hoher Sachschaden nach Schwelbrand

Ein Sachschaden in Höhe von 80.000 bis 100.000 Euro ist am Sonntagabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchheimer Straße entstanden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es in einer Zwischendecke zwischen dem zweiten und dritten Stockwerk zu einem Schwelbrand, welcher sich in der Folge ausbreitete und den Dachstuhl erfasste. Im Verlauf der notwendigen Brandbekämpfung flossen schließlich erhebliche Mengen Löschwasser vom Dachgeschoss über alle Stockwerke bis hinunter in den Keller. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Neben der Polizei und der Feuerwehr Ostfildern waren aufgrund der Erstmeldung auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. (as)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gas- und Bremspedal verwechselt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 87-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag in der Straße Am Eulenberg im Stadtteil Musberg ereignet hat. Die Seniorin wollte gegen elf Uhr mit ihrem BMW rückwärts ausparken, wobei sie gegen eine gegenüberliegende Hecke prallte. Beim Herausrangieren aus der Hecke verwechselte sie das Gas- mit dem Bremspedal woraufhin ihr BMW nach vorne fuhr, eine Gartenmauer durchbrach und letztendlich an einer Hauswand zum Stehen kam. Die Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und der Einsatzmaßnahmen vor Ort war die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 50.000 Euro geschätzt. (cw)

Bisingen (ZAK): Nach Verkehrsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.01.2022 / 1.35 Uhr

Die 26-Jährige, die am frühen Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 bei Bisingen lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Sonntag im Krankenhaus verstorben. Wie bereits berichtet, war die Frau gegen 18.40 Uhr als Fahrerin eines Ford Fiesta auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs und geriet aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Als ihr Wagen anschließend auf die Fahrstreifen zurückschleuderte, prallten ein Peugeot und ein VW Tiguan in den Fiesta. Der 54 Jahre alte Fahrer des Peugeot erlitt schwere Verletzungen, seine Beifahrerin und der 31-jährige Fahrer des Tiguan wurden leicht verletzt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell