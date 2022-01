Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Auseinandersetzung, Einbrüche, Fahrzeug ausgebremst

Reutlingen (RT): Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Am Samstagabend ist es gegen 17.45 Uhr in der Brühlstraße in Ohmenhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, als ein 45-Jähriger mit seinem Daimler-Benz unachtsam vom Fahrbahnrand aus angefahren ist und den vorbeifahrenden Pkw Ford eines 21-Jährigen nicht beachtet hat. Hierdurch entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung des Unfallverursachers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille, weshalb bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein einbehalten wurde.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auseinandersetzung endet mit Schlägen (Zeugenaufruf)

Vor einem Einkaufsmarkt in Leinfelden ist es am Samstagnachmittag kurz nach 16.00 Uhr zu einem Vorfall gekommen, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten haben. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten zunächst zwei Männer und eine Frau vor dem Einkaufsmarkt in der Maybachstraße verbal in Streit. Im weiteren Verlauf schlugen die Personen mit Fäusten aufeinander ein. Sie konnten jedoch von anwesenden Passaten getrennt werden. Auch die Frau soll Schläge abbekommen haben und beleidigt worden sein. Die hinzugerufene Polizei Filderstadt, Telefon 0711/70913, hat die Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Wendlingen (ES): In zwei Vereinsheime eingebrochen (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang unbekannte Täter in zwei Vereinsheime in der Austraße eingedrungen. Die Einbrecher gelangten jeweils über ein Kellerfenster in die Gebäude. Hier hebelten sie mehrere Türen und Behältnisse auf. Zur Beute können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 4.500 Euro. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07022/92240 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.

Nürtingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet - zwei Verletzte

Am Samstagmorgen hat sich in Nürtingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten und beträchtlicher Sachschaden entstanden ist. Gegen 09.30 Uhr befuhr ein 87-Jähriger mit seinem Fiat die Walter-Rauch-Straße in Richtung Weberstraße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 31-Jährige die vorfahrtsberechtigte Weberstraße in Richtung Innenstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 87-Jährige ungebremst in die Kreuzung ein und stieß mit dem von rechts kommenden Audi der 31-Jährigen zusammen. Bei der Kollision erlitten beide Unfallbeteiligte leichte Verletzungen. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt circa 17.500 Euro. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rottenburg (TÜ): Nach Verkehrsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 05.01.2022 / 11.36 Uhr

Eine 85-jährige Fußgängerin, die am Nachmittag des 04. Januar 2022 bei einem Verkehrsunfall in Ergenzingen schwer verletzt wurde, ist am Samstag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet, war die Seniorin beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in der Utta-Eberstein-Straße bei starkem Regen von einem VW Kleinbus, der von einem 67-Jährigen gelenkt wurde, übersehen und erfasst worden.

Rottenburg (TÜ): Unfall im Kreuzungsbereich

Zu einem Unfall im Kreuzungsbereich mit drei leicht verletzten Personen ist es am Samstagnachmittag auf der L 361 zwischen Seebronn und Rottenburg gekommen. Gegen 13.15 Uhr befuhr eine 19-jährige BMW-Lenkerin die L 371 aus Richtung Wendelsheim kommend und wollte an der Kreuzung zur L 361 nach links in diese einbiegen. Infolge Unachtsamkeit übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw Mercedes eines 49-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurden beide Insassen des Mercedes sowie die 19-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Fahrzeuge, an welchen ein Schaden von circa 30.000 Euro entstand, mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rottenburg (TÜ): Fahrzeug massiv ausgebremst (Zeugenaufruf)

Zu einem Vorfall, der sich am Samstagabend gegen 23.15 Uhr auf der B28 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Rottenburg noch Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein roter VW Golf III die B28 von der Autobahn kommend in Richtung Rottenburg mit eingeschalteter Nebelschlussleuchte, was einen nachfolgenden 33-Jährigen Fahrer eines Daimler-Benz stark blendete. Um den Golf-Fahrer darauf aufmerksam zu machen, gab er diesem die Lichthupe. Der Golf-Fahrer bremste sein Fahrzeug im weiteren Verlauf fast bis zum Stillstand ab, so dass der 33-Jährige ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. In der Seebronner Straße musste der 33-Jährige dann verkehrsbedingt anhalten. Dieses nutzte der Fahrer, um den Lenker des VW Golf auf den Vorfall anzusprechen. Der Beifahrer des VW-Golf verließ daraufhin in aggressiver Weise das Fahrzeug, worauf es wohl zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem Beifahrer des VW Golf und dem Daimler-Fahrer kam, bei welcher der 33-Jährige leicht verletzt wurde. Zur Klärung des Sachverhaltes werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Personen und dem VW Golf machen können. Zu diesem ist bislang nur bekannt, dass an dem Fahrzeug vermutlich FDS-Kennzeichen angebracht waren. Zur Beschreibung des Fahrers und Beifahrers ist bekannt, dass es sich um zwei männliche Personen im Alter von circa 35 Jahren handeln soll. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07472/98010 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden.

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Drei leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag an der Kreuzung L 410 / Römerstraße bei Hechingen-Stein ereignet hat. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Opel die Römerstraße und wollte an der Kreuzung zur L 410 nach links in diese einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden und bevorrechtigten Pkw VW Golf einer 22-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurden beide Insassen des Opel sowie die Fahrerin des VW Golf leicht verletzt. Zwei der Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

