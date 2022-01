POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27 bei Bisingen/ZAK

Polizeipräsidium Reutlingen

Am Samstag gegen 18.40 Uhr ist es auf der B 27 in Fahrtrichtung Balingen zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Süd und Bisingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr die 26 -jährige Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta die vierspurig ausgebaute B 27 in Richtung Balingen. Nach der "Wessinger Senke" kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die rechtsseitige Schutzplanke. Anschließend schleuderte der Ford Fiesta schräg über die gesamte Fahrbahn und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Von dort wurde der Ford Fiesta wieder auf die beiden Fahrstreifen zurückgeschleudert. Hier prallten innerhalb kurzer Zeitfolge der 54 -jährige Fahrer eines Pkw Peugeot und der 31- jährige Fahrer eines Pkw VW Tiguan, beide ebenfalls in Richtung Balingen unterwegs, in den verunfallten Ford Fiesta. Die 26 -Jährige in dem völlig beschädigten Ford Fiesta erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer des Pkw Peugeot erlitt schwere Verletzungen, während seine Beifahrerin und der Fahrer des VW Tiguan leicht verletzt wurden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die B 27 war in Fahrtrichtung Balingen zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und anschließend erforderlichen Fahrbahnreinigung mittels Kehrmaschine bis 23.45 Uhr voll gesperrt. In Fahrtrichtung Tübingen dauerte die Vollsperrung wegen dort liegender Trümmerteile und der zunächst angekündigten Landung eines Rettungshubschraubers bis gegen 21.00 Uhr. Neben einer Vielzahl von Kräften des Rettungsdienstes waren auch die Feuerwehren Hechingen und Rangendingen im Einsatz. Die Straßenmeisterei Balingen hatte, unterstützt durch die Polizei, eine örtliche Umleitung eingerichtet.

