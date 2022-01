Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Passanten bedroht; Verkehrsunfälle; Senioren betrogen; Brände; Container aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Passanten bedroht (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 50-Jährigen, der am Donnerstagnachmittag mit einem Messer durch die Innenstadt gelaufen war. Außerdem soll er dabei Passanten, unter anderem einen Jungen, bedroht haben. Der Mann war in der Stadtmauerstraße mehreren Personen aufgefallen, die gegen 16.25 Uhr den Notruf wählten. Der offensichtlich psychisch auffällige 50-Jährige konnte von einem noch unbekannten Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der 50-Jährige im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nun Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere der noch unbekannte Zeuge, der den Mann festgehalten hatte, die Eltern des offenbar bedrohten Jungen sowie mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Gomadingen (RT): Mit Pkw überschlagen

Nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Verletzungen hat ein junger Autofahrer am Donnerstagnachmittag den Überschlag seines Wagens überstanden. Der 19-Jährige war mit dem Fiat gegen 15.30 Uhr auf der K 6734 von Gomadingen in Richtung Bernloch unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kam das Fahrzeug wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links von der Straße ab und überschlug sich. Am Fiat entstand hierbei Totalschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Er wurde abgeschleppt. (mr)

Bad Urach (RT): Ins Schleudern geraten

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag entstanden. Eine 53-Jährige war kurz vor 10.30 Uhr auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hengen und Grabenstetten unterwegs. Auf schneebedeckter und glatter Fahrbahn kam sie mit ihrem A 3 ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 22 Jahre alten Mannes. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand verletzt. An dem Wagen der Unfallverursacherin war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Er musste abgeschleppt werden. (ms)

Münsingen (RT) / Esslingen (ES): Telefonbetrüger schlagen zu (Warnhinweis)

Im Laufe des Donnerstags sind ein Senior aus Münsingen und eine Seniorin aus Esslingen Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Dem Mann war in einem sogenannten Schockanruf eines vermeintlichen Polizeibeamten vorgegaukelt worden, sein Sohn hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Zur Verhinderung der drohenden Untersuchungshaft des Sohnes forderte der selbsternannte Polizist eine Kaution von mehreren zehntausend Euro. Aus Sorge um seinen Sohn leistete der Senior den Anweisungen Folge, hob einen größeren Geldbetrag von seinem Konto ab und übergab es einem Komplizen des Anrufers.

Die Esslingerin wurde von den Kriminellen, die sich auch als Polizeibeamte ausgaben, mit der bekannten Masche eines angeblich drohenden Einbruchs durch eine Einbrecherbande in Sorge um ihr Hab und Gut versetzt. Der Betrüger verlangte von der Seniorin die Aushändigung ihrer Wertsachen, damit diese durch die Polizei dokumentiert werden könnten. Der frei erfundenen Geschichte des Anrufers schenkte die Esslingerin Glauben und übergab später an einen Abholer unter anderem Schmuck und Bargeld. Die versprochene Rückgabe der Gegenstände erfolgte natürlich nicht. Beide Betrugsfälle flogen auf, als die Geschädigten bei Angehörigen nachfragten.

Die Polizei appelliert: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen Sie auf! (mr)

Esslingen (ES): Küchenbrand in Mettingen

In einer Wohnung eines Wohnhauses in der Mettinger Schenkenbergstraße ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, aus noch unbekannter Ursache zu einem Küchenbrand gekommen. Der Bewohner erlitt hierbei nach aktuellem Erkenntnisstand eine leichte Rauchgasvergiftung, weshalb er zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Aufgrund der Brandschäden sowie des Rauchgasniederschlags ist die Wohnung bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (mr)

Reichenbach (ES): Container aufgebrochen

Einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Christophstraße haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt in dem Container und ließen daraus mehrere Meter Kupferkabel mitgehen. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Auto überschlagen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der L 1200 zwischen Holzmaden und Kirchheim-Jesingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Kirchheim. Eine 21-Jährige war gegen 6.40 Uhr mit ihrem Hyundai Tucson auf der Landesstraße von Holzmaden in Richtung Jesingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Jesingen soll ihr, wie sie angab, ein größeres, dunkles Fahrzeug teilweise auf ihrem Fahrstreifen entgegengekommen sein. Beim Ausweichen verlor die junge Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen, kam ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Auf der angrenzenden Wiese überschlug der Hyundai und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Verletzt wurde niemand. Das unbekannte Fahrzeug soll in Richtung Holzmaden weitergefahren sein. Zu einer Berührung zwischen den beiden Autos war es nicht gekommen. An dem Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 6.000 Euro geschätzt wird. Der Wagen musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (cw)

Nürtingen (ES): Unfall beim Abbiegen (Zeugenaufruf)

Seinen Führerschein abgeben musste ein 30 Jahre alter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend an der Einmündung Hochwiesen-/ Walter-Rauch-Straße. Der Mann befuhr mit seinem VW Golf gegen 22.20 Uhr die Hochwiesenstraße in Richtung Oberboihinger Straße und wollte an der Einmündung mit der Walter-Rauch-Straße nach links in diese einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Hochwiesenstraße in Richtung B313 fahrenden Smart Fortwo eines 25-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem unverletzt gebliebenen 30-Jährigen ergab einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille. Er musste daher nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Zeugenhinweise bitte an die Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420. (rn)

Ostfildern (ES): Zwei Personen bei Brand leicht verletzt

Zwei Bewohner einer Obergeschosswohnung in der Nellinger Straße in Scharnhausen sind am Donnerstagnachmittag bei einem Brand leicht verletzt worden. Aus noch unbekannter Ursache war es gegen 17.40 Uhr offenbar beim Kochen zu einer Verpuffung gekommen. Dabei brach ein kleinerer Brand aus, außerdem ging ein Dachfenster zu Bruch. Der Mann und die Frau zogen sich wie bislang bekannt ist eine leichte Rauchgasvergiftung zu, weshalb sie später zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus kamen. Durch die Feuerwehr konnte die Situation rasch entschärft werden. Die betroffenen Räume sowie eine weitere Wohnung wurden gründlich durchlüftet. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro. Während des Einsatzes kam es auf der Ortsdurchfahrt von Scharnhausen zu leichten Verkehrsbehinderungen. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. (mr)

Tübingen (TÜ): Fußgängerin zu Fall gebracht

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag von einem Pkw angefahren worden. Kurz vor 16.30 Uhr parkte eine 31-Jährige mit ihrem Peugeot 208 in der Wilhelmstraße rückwärts aus und übersah hierbei eine auf dem Gehweg hinter dem Wagen vorbeigehende 80-Jährige. Die Seniorin stürzte zu Boden und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Sie wurde nach einer Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Auto war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Balingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Fahrzeuge mussten am Donnerstagabend nach einem Verkehrsunfall in Balingen abgeschleppt werden. Eine 19-Jährige befuhr mit einem VW gegen 18.10 Uhr die Rohrlochstraße und wollte an der Kreuzung mit der Rosenfelder Straße geradeaus in Richtung Stadtmitte weiterfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Opel einer 31 Jahre alten Frau, die von der Rosenfelder Straße kommend geradeaus über die Kreuzung in die Geislinger Straße fahren wollte. Der Schaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. (ms)

Hechingen (ZAK): Ins Schleudern gekommen

Zwei Leichtverletzte und zwei schrottreife Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine 31-Jährige am Donnerstagnachmittag auf der B 27 zwischen Balingen und Tübingen verursacht hat. Die Frau war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Toyota Yaris auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Hechingen-Süd wechselte sie von der linken Fahrspur auf den Verzögerungsstreifen. Weil sie jedoch ihre Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte, verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und kam ins Schleudern. Dabei krachte sie mit ihrem Toyota zunächst gegen einen Dacia Duster. Im weiteren Verlauf schleuderten dann beide Autos nach rechts über die Fahrbahn und krachten in die Leitplanken. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die 27 Jahre alte Fahrerin des Dacia wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von etwa 20.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Leitplanken wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell