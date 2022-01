Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Vekehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Unfallverursacherin am Mittwochmorgen auf der L 370 erlitten. Die 20-Jährige befuhr gegen 8.20 Uhr mit einem Fiat Punto die Landstraße von Weiler herkommend in Richtung Kiebingen. An der Abzweigung nach Rottenburg kam die Fahrerin vermutlich aufgrund der Benutzung ihres Mobiltelefons auf die Linksabbiegespur. Als die junge Frau dies bemerkte, zog sie nach rechts auf die Geradeausspur und prallte gegen den vor einer roten Ampel stehenden Opel Astra eines 52 Jahre alten Mannes. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 8.000 Euro entstanden sein. Sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Autos kam es auf der L 370 zu Verkehrsbehinderungen. (ms)

Balingen (ZAK): Gegen Anhänger geprallt

Ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen entstanden. Ein 19-Jähriger war gegen acht Uhr mit einem Audi A1 auf der Rosenfelder Straße unterwegs und betätigte das Scheibenwischwasser. Aufgrund der kalten Temperatur, es hatte minus vier Grad, gefror das Wischwasser sofort an die Windschutzscheibe. Der Fahrer wollte daraufhin am Straßenrand anhalten und prallte hierbei frontal gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Anhänger. Glücklicherweise war der junge Mann ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell