Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnungseinbruch; Fahrzeugbrand; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Wohnung eingebrochen

Die kurze Abwesenheit der Bewohner hat sich ein Einbrecher im Laufe des Dienstags in Betzingen zunutze gemacht. Der Täter drang in der Zeit zwischen 17.40 Uhr und 18.15 Uhr in die Wohnung im Eugen-Weit-Weg ein und machte sich dort offenbar auf die Suche nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Reutlingen (RT): Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand an einem VW Multivan am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz der Julius-Kemmler-Halle in der Hoffmannstraße gewesen sein. Zeuginnen alarmierten gegen 17.45 Uhr Feuerwehr und Polizei, nachdem sie den Brand an dem geparkten Auto entdeckt hatten. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die Flammen von den Anruferinnen mit Feuerlöschern aus der nahegelegenen Halle abgelöscht werden, sodass von der Feuerwehr lediglich noch die erforderlichen Überprüfungen getroffen werden mussten. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Kohlberg (ES): Gegen Parker und Garage gekracht

Ein Sachschaden von schätzungsweise 40.000 Euro sowie zwei total beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf der Metzinger Straße. Der 50 Jahre alte Lenker eines VW Transporters war gegen 19.30 Uhr von Kappishäusern nach Kohlberg unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang fuhr er ungebremst auf einen am rechten Straßenrand geparkten Kia auf. Im Anschluss geriet der Transporter nach links und krachte frontal gegen eine Garage. Der Unfallverursacher, der den derzeitigen Ermittlungen zufolge nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein dürfte, blieb unverletzt. Zur Unfallstelle waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr ausgerückt. (mr)

Mössingen (TÜ): Unfall beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ist es am Dienstagnachmittag auf der L 385 gekommen. Der 29 Jahre alte Lenker eines VW Polo war kurz nach 17.30 Uhr auf der Landesstraße von Talheim herkommend in Richtung Melchingen unterwegs. Am Ende der Talheimer Steige wollte er nach links auf einen landwirtschaftlichen Beiweg abbiegen, worauf es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fiat 500 einer 28-Jährigen kam. Dabei zog sich der Unfallverursacher nach derzeitigem Kenntnisstand leichte und die 28-Jährige schwere Verletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Ihre Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf rund 11.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei vor Ort. (mr)

Rottenburg (TÜ): Unfall im Einmündungsbereich

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend im Stadtgebiet ereignet hat. Ein 18-Jähriger befuhr kurz vor 22 Uhr mit einem Mitsubishi Outlander den Sankt-Moriz-Platz in Richtung Ehinger Straße. In die dortige Einmündung tastete er sich mit dem Pkw hinein, um nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Daihatsu Cuore eines 60-Jährigen. Beide Fahrer wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Hechingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen haben die Insassen eines Pkw bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch bei Boll erlitten. Ein 23-Jähriger war kurz vor ein Uhr mit seinem Ford Fiesta auf dem Zellerweg in Richtung einer Wallfahrtskirche unterwegs. Dabei kam er kurz nach dem Ortsende, im Bereich einer leichten Kurve nach rechts von der eisglatten Straße ab. Anschließend fuhr er mit dem Wagen mehrere Meter im Straßengraben und prallte gegen eine befestigte Feldzufahrt. Sowohl der 23-Jährige als auch sein 26 Jahre alter Mitfahrer wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der Fiesta musste abgeschleppt werden. (rn)

Burladingen (ZAK): Rollerfahrer schwer verletzt

Ein Rollerfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Gegen 14.15 Uhr wollte eine von der Fehlabrücke kommende Dacia-Lenkerin im Alter von 63 Jahren die B 32 geradeaus in die Stettener Straße überqueren. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Gauselfingen herkommenden, 57-jährigen Motorrollerfahrer, worauf es zur Kollision kam. Der Mann wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf zirka 6.000 Euro. Das Zweirad wurde abgeschleppt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell