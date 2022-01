Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Kabelbrand; Lkw-Anhänger in Brand geraten; Rauch in Wohnhaus; Anwohner verletzt; Handy am Steuer

Reutlingen (ots)

Gönninger Steige nach Unfall gesperrt

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in der Gönninger Steige ereignet hat. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Ford Focus die Steige von Genkingen kommend in Fahrtrichtung Gönningen. In einer leichten Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und prallte gegen die Böschung am rechten Fahrbahnrand. Dort wurde er abgewiesen, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 61 Jahre alten Frau. Ein ebenfalls in Richtung Genkingen fahrender VW Transporter wurde von aufgewirbelter Erde und Steinen getroffen und leicht beschädigt. Am Focus entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 12.000 Euro. Der Sachschaden am Golf wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Die Gönninger Steige musste während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten bis gegen 17.45 Uhr voll und bis etwa 19 Uhr halbseitig gesperrt werden. (sm)

Metzingen (RT): Kabelbrand in Firma

Zum Brand in einer Firma sind die Rettungskräfte am Dienstagmorgen in die Stuttgarter Straße ausgerückt. Dort war es gegen 5.50 Uhr zu einem Kabelbrand an einer Maschine gekommen. Zwei Mitarbeitern gelang es, die Flammen mittels Feuerlöscher zu löschen. Die Männer wurden zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten ausgerückt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Neckartenzlingen (ES): Langer Rückstau nach Lkw-Brand

Wegen eines brennenden Lkw-Anhängers musste die B312 am Montagnachmittag voll gesperrt werden. Gegen 17 Uhr war der Anhänger eines mit Altpapier beladenen Lkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Fahrer, der mit seinem Sattelzug die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart befuhr, wurde von Verkehrsteilnehmern auf seinen brennenden Anhänger aufmerksam gemacht. Ihm gelang es daraufhin, eine Parkbucht anzufahren und den Auflieger vom Zugfahrzeug abzukoppeln. Beim Eintreffen der Feuerwehren Neckartenzlingen und Neckartailfingen, die mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 63 Feuerwehrleuten anrückten, stand der Anhänger in Flammen. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, konnte das Altpapier abgeladen und abgelöscht werden. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten von 17 Uhr bis 18.40 Uhr voll gesperrt werden, was erhebliche Rückstaus in beide Fahrtrichtungen nach sich zog. Bis gegen 20.15 Uhr war die B312 nur einspurig befahrbar. Als gegen 22.30 Uhr Mitarbeiter einer Firma das Altpapier umluden, wurden erneut Glutnester entdeckt, so dass die Feuerwehr ein zweites Mal zum Brandort ausrückte. Gegen ein Uhr war der Einsatz abgeschlossen und die Bundesstraße wieder frei befahrbar. Der an Lkw und Ladung entstandene Sachschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt.

Altenriet (ES): Starker Rauch in Wohnhaus

Eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus hat am frühen Montagabend zum Einsatz der Rettungskräfte in der Eugenstraße geführt. Nachdem sich aufgrund eines aus Unachtsamkeit auf einer eingeschalteten Leuchtstoffröhre abgelegten Kunststoffgegenstandes Rauch in dem Gebäude entwickelt hatte, löste gegen 18.40 Uhr der Rauchmelder aus. Eine 34-jährige Bewohnerin alarmierte die Rettungsleitstelle und wurde vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und vier Rettungskräften vor Ort war, untersucht und erstversorgt. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen angerückt war, belüftete das Gebäude. Es entstand kein Sachschaden. (sm)

Köngen (ES): Anwohner verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Wendlingen derzeit gegen mehrere Jugendliche, die im Verdacht stehen am Montagabend in der Gunzenhauserstraße einen Anwohner leicht verletzt zu haben. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte eine Person aus der vierköpfigen Gruppe kurz nach 20 Uhr im Bereich des Jugendtreffs einen Schuss aus einer noch unbekannten Waffe in die Luft abgegeben. Als ein Anwohner die Gruppe daraufhin zur Rede stellte, soll einer der Jugendlichen aus einer Entfernung von mehreren Metern in dessen Richtung geschossen haben. Dabei wurde der Anwohner offenbar von einem Kügelchen getroffen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Die Jugendlichen waren zwischenzeitlich in Richtung Unterdorfstraße geflüchtet. Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht bereits ersten Hinweisen nach. (rn)

Dettingen (ES): Handy am Steuer

Zu zwei Beinahe-Unfällen ist es am Montagmorgen auf der B 465 gekommen, da ein Transporter-Lenker während der Fahrt sein Handy benutzte. Eine Streife des Polizeireviers Kirchheim befuhr kurz vor 8.30 Uhr die Bundesstraße in Richtung Lenningen. Auf Höhe von Dettingen kam ihnen der Fiat Ducato entgegen. Der mit seinem Handy beschäftigte Fahrer geriet hierbei langsam auf die Gegenfahrbahn. Der Lenker des Streifenwagens konnte nur durch ein Ausweichmanöver ins Bankett einen Frontalzusammenstoß verhindern. Die Fahrerin eines nachfolgenden VW up! musste ebenfalls nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Kleinlaster zu verhindern. Der 66 Jahre alte Fiat-Lenker konnte kurze Zeit später angehalten werden. Ihn erwartet ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro. (ms)

Nehren (TÜ): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Nehren erlitten. Ein 53-Jähriger war gegen 17 Uhr mit einem Mercedes in der Hauchlinger Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe des Gebäudes 44 querte ein acht Jahre alter Junge auf seinem Cityroller die Straße. Das Kind war hinter einem aus Sicht des Pkw-Lenkers gesehen am linken Straßenrand geparkten Transporter hervorkommend und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn gefahren. Der 53-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Buben. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ms)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Zwei Personen sind bei einem Unfall am frühen Montagabend leicht verletzt worden. Ein 37 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Pedelec den landwirtschaftlichen Weg aus Richtung Baggersee Hirschau kommend in Fahrtrichtung Siebenlindenstraße. Dort kollidierte er aus Unachtsamkeit mit einer am Wegrand stehenden 16-Jährigen. Der Radler verletzte sich durch den Sturz an der Hand und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Jugendliche prallte durch die Kollision mit dem Kopf gegen den Kopf ihrer Begleiterin. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Am Pedelec entstand ein geringer Schaden von rund 50 Euro. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell