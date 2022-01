Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Küchenbrand; Sprinter aufgebrochen; Gas ausgetreten; Motorräder gestohlen; Vor Kontrolle geflüchtet; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): In Bäckereifiliale eingebrochen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der über das vergangene Wochenende in eine Bäckereifiliale am Marktplatz eingebrochen ist. Zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr, gelangte der Einbrecher über ein Fenster in die Geschäftsräume. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er derzeitigen Erkenntnissen zufolge auf einen kleineren Wechselgeldbetrag, den er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (cw)

Esslingen (ES): Küchenbrand in Mettingen

In einem Wohnhaus in der Schenkenbergstraße in Mettingen ist es am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, zu einem Küchenbrand gekommen. Das Feuer war wohl aufgrund eines technischen Defekts an einem älteren Kühlschrank ausgebrochen. Die beiden Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr dürfte das Haus durch die Beschädigungen durch die Flammen sowie die starke Rauchentwicklung bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar sein. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Wendlingen (ES): Sprinter aufgebrochen

In Wendlingen ist zwischen Sonntag, zehn Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, ein Krimineller zugange gewesen. Der Täter verschaffte sich in der Jakobstraße gewaltsam Zugang zu einem dort geparkten Mercedes Sprinter und entwendete aus dem Fahrzeug diverses Werkzeug, darunter Akkuschrauber, Schlagschrauber und Winkelschleifer. Der Gesamtwert der Beute dürfte mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gas in Wohnung ausgetreten

Ausströmendes Gas in einer Wohnung hat am Sonntagmittag zu einem Einsatz der Rettungskräfte in der Geranienstraße geführt. Kurz nach zwölf Uhr verständigte eine 53-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses die Rettungsleitstelle, nachdem den ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines Lecks Gas in ihrer Wohnung ausgetreten war. Das Gebäude wurde geräumt und alle Bewohner vom Rettungsdienst, der mit acht Fahrzeugen und 16 Rettungskräften vor Ort war, untersucht. Die 53-Jährige wurde mit Verdacht einer CO-Vergiftung ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten angerückt war, brachte den Gasaustritt schnell unter Kontrolle, indem sie den Haupthahn des Gebäudes abdrehte. Ein Mitarbeiter eines Fachbetriebs kümmerte sich um die Reparatur der Gasheizung. (sm)

Rottenburg (TÜ): Motorräder gestohlen (Zeugenaufruf)

Unbekannte sind in der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr, in eine Fahrzeughalle in der Etzwiesenstraße in Stadtteil Hailfingen eingebrochen. Aus der Halle entwendeten sie eine orangefarbene Jugendmotocross-Maschine der Marke KTM SX 85 und ein Kindermotocross-Motorrad der Marke KTM SX 65 von orange-weißer Farbe. Beide Motorräder haben keine Straßenzulassung und weder Blinker noch Kennzeichen. Zum Abtransport der beiden Maschinen, die einen Wert von insgesamt knapp 12.000 Euro haben, dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein. Der Polizeiposten Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07457/93801-0 um Hinweise. (cw)

Rangendingen (ZAK): Vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Gegen einen Jugendlichen, der am Sonntagabend ohne den erforderlichen Führerschein und zu schnell mit einem Roller unterwegs war, ermittelt das Polizeirevier Hechingen. Gegen 20.45 Uhr war der Jugendliche mit seinem Yamaha-Roller in der Grosselfinger Straße unterwegs und fiel einer Polizeistreife auf, die eine Verkehrskontrolle durchführen wollte. Der junge Mann missachtete alle Anhaltezeichen der Polizisten und fuhr stattdessen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Erste Ermittlungen führten jedoch schnell zu dem Jugendlichen, der lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist und nun entsprechenden Anzeigen entgegensieht. Verkehrsteilnehmer, die der Rollerfahrer bei seiner Flucht möglicherweise gefährdet hat, werden gebeten, sich unter Telefon 07471/98800 zu melden. (sm)

Bisingen (ZAK): Beim Anfahren nicht aufgepasst

Ein Schaden in Höhe von zirka 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Bisingen entstanden. Eine 56-jährige VW-Lenkerin war mit einem Tiguan gegen 9.40 Uhr vom Fahrbahnrand der Heidelbergstraße losgefahren. Hierbei übersah sie den Dacia Sandero eines 26 Jahre alten Mannes, der in Richtung Thanheim unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Wagen der Frau so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Eine Streife des Polizeireviers Hechingen hatte die Örtlichkeit erst wenige Sekunden zuvor in Richtung Grosselfingen passiert und die Beamten hörten noch das Geräusch des Aufpralls. Sie kehrten unvermittelt um und nahmen den Unfall auf. (ms)

