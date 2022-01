Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Schwelbrand, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Ohne Führerschein alkoholisiert Unfall verursacht

In der Eberhard-Wildermuth-Straße ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfallgeschehen mit überraschender Wendung gekommen. Gegen 16.40 Uhr wollte ein 41-jähriger Polofahrer nach links in eine Parklücke einbiegen. Dies übersah ein 38-jähriger Golffahrer und fuhr auf das vor ihm abbremsende Fahrzeug auf. Als der Polofahrer auf eine polizeiliche Aufnahme bestand, ging der Golffahrer zunächst zu Fuß von der Unfallstelle weg und kehrte wenig später mit seiner Lebensgefährtin zurück. Den zwischenzeitlich alarmierten Beamten und seinem Unfallgegner gegenüber behauptete er nun, dass seine Lebensgefährtin zum Unfallzeitpunkt am Steuer seines VW Golf saß. Zeugenaussagen widerlegten allerdings schnell die Angaben des scheinbar unter Alkoholeinfluss stehenden 38-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von über 1,5 Promille. Des Weiteren konnte der Unfallverursacher keinen Führerschein vorweisen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Golffahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Gomadingen (RT): Schwelbrand in Einfamilienhaus

Zu einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in der Uracher Straße mussten die Einsatzkräfte am Freitagmittag ausrücken. In dem über hundert Jahre alten Gebäude war es gegen 12.30 Uhr beim Befeuern eines Holzofens zu einer Überhitzung in der Kamindurchführung einer Geschossdecke des Hauses gekommen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, musste Teile der Decke freilegen um die schwelenden Balken zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro belaufen. (cw)

Nürtingen-Neckarhausen (ES): Betrunken Unfall verursacht

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein 18-jähriger Autofahrer nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht ermittelt werden konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Heranwachsende am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 2 Uhr, die Brückenstraße und streifte mit seinem BMW einen dort parkenden Skoda, welcher erheblich beschädigt wurde. Im Anschluss fuhr der 18-Jährige zunächst weiter bis zur Nürtinger Straße, begutachtete dort sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt danach in Richtung Nürtingen fort. Der Zeuge konnte das Kennzeichen des BMW ablesen und verständigte die Polizei. Kurze Zeit später konnte der deutlich alkoholisierte Unfallverursacher durch eine Streife des Polizeireviers Nürtingen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, was eine Blutentnahme und den Einzug des Führerscheines nach sich zog. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Frickenhausen (ES): Einbrüche in Vereinsheime

In zwei nahegelegene Vereinsheime beim Sportgelände in der Hegelstraße ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen worden. Vermutlich gegen Mitternacht verschafften sich die unbekannten Täter jeweils durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu den beiden Objekten und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Hierbei erbeuteten sie lediglich einen geringen Bargeldbetrag, verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen-Pfrondorf (TÜ): Einbruch in Dorfladen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in den Pfrondorfer Dorfladen eingebrochen worden. Die Einbrecher verschafften sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsladen und entwendeten dort zahlreiche Zigarettenpackungen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kusterdingen (TÜ): Auf Grundstücksmauer gefahren

Am Samstagabend gegen 23 Uhr ist ein 65-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Kirchentellinsfurter Straße verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 65-jährige Fahrer eines Opel Meriva in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr dann gegen eine neben der Fahrbahn befindliche, ansteigende Grundstücksmauer und kam auf dieser zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in eine Klinik. Zur Bergung des verunfallten Pkw wurde ein Abschleppunternehmen hinzugezogen. Der Sachschaden am Opel beträgt circa 5.000 Euro, die Mauer wurde hingegen nur leicht beschädigt.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Pkw contra Pedelec

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt der 62-jährige Lenker eines Pedelec samt Anhänger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag in der Theodor-Groz-Straße im Ortsteil Ebingen ereignet hat. Gegen 12.30 Uhr bog die 44-jährige Unfallverursacherin mit ihrem VW Touran von der Otto-Gußmann-Straße aus nach rechts auf die bevorrechtigte Theodor-Groz-Straße ein. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden Pedelecfahrer, der zeitgleich nach links in die Otto-Gußmann-Straße einbiegen wollte. Bei der Kollision geriet der 62-Jährige mit den Beinen unter den VW Touran, verletzte sich hierbei jedoch nur leicht. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf einige hundert Euro geschätzt.

Balingen (ZAK): Nach Überschlag leicht verletzt

Tiefstehende Sonne dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Samstagnachmittag mit zwei Leichtverletzten gewesen sein. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 88-Jähriger mit seinem VW Golf die Hirschbergstraße in Richtung Balingen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Lichtverhältnisse dazu geführt, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf einer Strecke von circa 50 Metern den dortigen Grünstreifen überfuhr und schließlich gegen einen Baum prallte. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und blieb seitlich auf der Fahrbahn liegen. Der 88-Jährige und seine 86-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Klinikum verbracht. Zur Versorgung der beiden Verletzten war der Rettungsdienst mit zwei Rettungsfahrzeugen und einem Notarzt vor Ort. Da zunächst gemeldet wurde, dass die beiden Personen im Fahrzeug eingeklemmt sind, war auch die Freiwillige Feuerwehr Balingen mit einem Rüstzug im Einsatz. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Schömberg (ZAK): Gaststätteneinbruch

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 0 Uhr und 18.30 Uhr über ein Fenster in eine Gaststätte in der Kirchgasse eingebrochen. Im Gastraum wurde anschließend ein Spielautomat aufgewuchtet und das darin befindliche Münzgeld geplündert. Die Spurensicherung am Tatort wurde von Kriminaltechnikern übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell