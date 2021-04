Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit einer verletzen Person

Hattingen (ots)

Am 23.04.2021, um 17:50 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Bochumer mit seinem Pkw, VW, Passat, die Wuppertaler Straße in Fahrtrichtung Bochum. Auf Höhe der linksseitigen Einmündung Im Westenfeld musste dieser verkehrsbedingt anhalten. Eine direkt hinter ihm fahrende 37-jährige Frau aus Essen konnte mit ihrem Pkw, VW, Beetle, nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den stehenden Pkw des Bochumers auf. Durch den Aufprall wurde der Bochumer leicht verletzt. Er wurde mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der fahrbereite Pkw des Bochumers wurde durch Angehörige von der Unfallstelle entfernt. Der Pkw der Essenerin musste vor Ort abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell