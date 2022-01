Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Verletzter Radfahrer

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Bachstraße leicht verletzt worden. Der 17-Jährige befuhr gegen 7.20 Uhr mit seinem Pedelec die Bachstraße abwärts in Richtung Ortsmitte. Zur selben Zeit wollte ein 50-jähriger VW-Lenker aus der Straße Unter der Tuchbleiche links in die Bachstraße einbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Radler. Durch die Kollision stürzte der 17-Jährige auf den Asphalt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (sm)

Ostfildern (ES): Ins Heck gekracht

Erhebliche Verkehrsbehinderungen hat ein Auffahrunfall am Montagmorgen auf der L1202 zwischen der Anschlussstelle Esslingen der BAB8 und dem Körschtalviadukt nach sich gezogen. Gegen 9.20 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Lkw Mercedes Actros die Landesstraße in Fahrtrichtung Esslingen. Kurz nach der Einfahrt in die Neuhäuser Straße bemerkte er zu spät, dass eine vorausfahrende, 23 Jahre alte Frau verkehrsbedingt warten musste und krachte ins Heck ihres Mercedes. Der Mercedes wiederum wurde durch den Aufprall auf den vor ihm stehenden Peugeot eines 64-Jährigen aufgeschoben. Glücklicherweise verletzte sich niemand bei dem Unfall. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. (sm)

Ammerbuch-Pfäffingen (TÜ): Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Nagolder Straße den ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt worden. Kurz vor 7.30 Uhr befuhr ein 39 Jahre alter Mann mit seinem BMW die Nagolder Straße aus Richtung B296 kommend und wollte nach links in die Lange Gasse abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines auf dem Fahrradschutzstreifen entgegenkommenden 51-jährigen Radfahrers und kollidierte mit dessen Pedelec. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (sm)

Dußlingen (TÜ): Unfall mit Kettenreaktion

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten mehrerer Verkehrsunfälle am Montagnachmittag auf der B 27. Ein 39-Jähriger war gegen 13 Uhr mit einem Lkw samt Anhänger auf der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Dußlingen unterwegs. Aufgrund eines vor ihm verkehrsbedingt auf der rechten Fahrspur haltenden Pkw wechselte er mit seinem Laster auf Höhe eines Klärwerks auf den linken Fahrstreifen. Eine 22-jährige BMW-Lenkerin, die sich von hinten näherte, musste ihren Wagen daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der BMW geriet daraufhin ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke auf der rechten Fahrbahnseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro, der BMW musste abgeschleppt werden.

Kurz darauf kam es im sich bildenden Rückstau zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf den linken Fahrstreifen. Zu spät erkannte er, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge bremsen mussten und prallte in das Heck des Audi A3 einer 28-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi noch auf einen vorausfahrenden VW Touareg einer 56-Jährigen aufgeschoben und dieser auf einen wiederum vorausfahrenden VW Golf eines 64-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der Audi musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Die Bergungsarbeiten waren gegen 14 Uhr beendet. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell