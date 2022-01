Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weiterer Verkehrsunfall; Mädchen angegangen

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Pkw contra Radfahrerin

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin ist es am Dienstagmorgen in Kirchheim gekommen. Gegen 7.30 Uhr war eine 60-jährige Fiat-Lenkerin auf der B 297 von der Autobahn herkommend unterwegs. In der Folge fuhr sie in den Kreisverkehr mit der Plochinger Straße ein, um diesen an der zweiten Ausfahrt in Richtung Schlierbach wieder zu verlassen. Dabei übersah sie jedoch eine 58 Jahre alte Radfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand und weiter nach Wernau fahren wollte. Bei der anschließenden Kollision stürzte die Radlerin zu Boden. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt. (mr)

Ostfildern (ES): Mädchen angegangen (Zeugenaufruf)

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagnachmittag zwischen dem Scharnhauser Park und Nellingen ereignet haben soll. Gegen 17.15 Uhr lief eine Elfjährige eigenen Schilderungen zufolge auf dem neben der L 1192 verlaufenden Feldweg in Verlängerung des Otto-Reiniger-Wegs in Richtung Nellingen, als sich vom Scharnhauser Park herkommend ein weißer Transporter genähert haben soll. Anschließend sollen zwei Männer, die aus dem Fahrzeug ausgestiegen waren, das Mädchen angegangen und festgehalten haben. Die Elfjährige konnte sich ihren Angaben nach losreißen und davonrennen. Das augenscheinlich unverletzt gebliebene Kind schilderte den Vorfall später zuhause seinen Eltern. Die beiden unbekannten Männer werden als zirka 30 Jahre alt und rund 170 cm groß beschrieben. Sie haben kurze, dunkle Stoppelhaare und waren dunkel gekleidet. Zeugen, die sich gegen 17.15 Uhr im genannten Bereich aufgehalten oder dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. Insbesondere wird eine ungefähr 25 Jahre alte Spaziergängerin gesucht, die mit einem Hund auf die Situation aufmerksam geworden sein und die Männer angeblich angeschrien haben soll. (mr)

