Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kleinflugzeug beim Landen verunglückt

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen/Flughafen Stuttgart (ES): Kleinflugzeug beim Landen verunglückt

Ein aus Würzburg kommendes Kleinflugzeug von Typ Cessna 337 H Superskymaster ist am Mittwochnachmittag bei der Landung auf dem Stuttgarter Flughafen verunglückt. Ersten Ermittlungen zufolge war das Flugzeug aus noch ungeklärter Ursache mit eingefahrenem Fahrwerk auf der Landebahn aufgesetzt. Der 73 Jahre alte Pilot, der sich alleine im Flugzeug befand blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand am Kleinflugzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Flughafeneinrichtungen wurden soweit bislang bekannt ist, nicht beschädigt. Neben der Flughafenfeuerwehr und dem Rettungsdienst, waren Verantwortliche der Flughafengesellschaft, Polizei, und Vertreter der Luftsicherheitsbehörde vor Ort im Einsatz. Aufgrund des Zwischenfalls kam es vereinzelt zu Verzögerungen im Flugbetrieb, Flüge entfielen dadurch nicht. (cw)

