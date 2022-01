Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Brände; Auto gestohlen

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus im Roßnagelweg sind Unbekannte am Mittwochabend eingebrochen. Zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr schlugen die Einbrecher eine Terrassentür ein und verschaffen sich so Zutritt zum Gebäude. Dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Metzingen (RT): Seniorin bei Unfall verletzt

Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag im Metzinger Stadtteil Neuhausen leicht verletzt worden. Eine 24-Jährige war kurz nach 11.30 Uhr mit einem Hyundai von der Bahnhofstraße nach links in die Kelternstraße abgebogen. Hierbei übersah sie die von der Liststraße her entgegenkommende, 80 Jahre alte Radfahrerin, die geradeaus in die Bahnhofstraße weiterfahren wollte. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte die Seniorin von ihrem Damenrad und zog sich beim Sturz auf den Asphalt ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Filderstadt (ES): Erneut brennende Holzstapel (Zeugenaufruf)

Zum Brand mehrerer Holzstapel und einem Unterstand sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend ausgerückt. Gegen 19.30 Uhr entdeckten Spaziergänger einen brennenden überdachten Holzstapel auf einem Wiesenstück im Bereich der Wolfäckerstraße in Sielmingen und wählten den Notruf. Die Feuerwehr, die daraufhin anrückte, löschte das bereits in Vollbrand stehende Holz.

Gegen 20.30 Uhr wurde ein weiteres Feuer auf einer Wiese auf der rechten Seite der K 1223 von Harthausen nach Grötzingen gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr löschte auch hier den in Vollbrand stehenden Holzstapel sowie einen Holzunterstand. Eine anschließende Fahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und prüft, ob möglicherweise ein Zusammenhang zu den Bränden vergangener Woche im Bereich der B 27 (siehe Pressemitteilung vom 14.01.2022, 11.43 Uhr) besteht. Zudem werden weitere Zeugen, die am Abend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Sielmingen oder Harthausen gemacht haben, gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden. (rn)

Tübingen (TÜ): Auto am Bahnhof gestohlen (Zeugenaufruf)

In der Europastraße ist im Laufe des Mittwochs ein roter Toyota Auris offenbar gestohlen worden. Das Fahrzeug mit den Kennzeichen TÜ-DE 50 war in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz rechts neben dem Bahnhofsgebäude abgestellt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Brand in Hailfingen

Ein technischer Defekt an einem TV-Gerät dürfte nach aktuellem Ermittlungsstand die Ursache für einen Brand am Mittwochnachmittag in Hailfingen gewesen sein. Gegen 17.25 Uhr rückten die Rettungs- und Einsatzkräfte in die Straße Am Steig aus, nachdem Rauch aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Wie sich vor Ort herausstellte, war es in der Erdgeschosswohnung offenbar zu einem Kabelbrand am Fernseher und folglich zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Der Bewohner war bei Ausbruch des Feuers nicht vor Ort. Eine im selben Gebäude wohnende Frau erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand eine leichte Rauchgasvergiftung, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt vorläufigen Schätzungen zufolge mehrere zehntausend Euro. Bis auf Weiteres ist die Erdgeschosswohnung nicht mehr bewohnbar. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Nach Flucht vor Polizeikontrolle gegen Baum geprallt

Mehreren Anzeigen sieht ein 18-Jähriger entgegen, der am Mittwochnachmittag ohne Führerschein in einem nicht zugelassenen Auto in Bickelsberg vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist und dabei einen Verkehrsunfall verursacht hat. Kurz nach 14.15 Uhr war der junge Mann mit seinem Ford Fiesta in der Bühlstraße unterwegs und fiel einer Polizeistreife auf, die eine Verkehrskontrolle durchführen wollte. Der Fahrer missachtete jedoch sämtliche Anhaltezeichen und fuhr stattdessen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort und in Richtung Häselteiche davon. Auf winterglatter Fahrbahn kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Glücklicherweise blieben der Fahrzeuglenker und seine 19-jährige Beifahrerin unverletzt. Bei der folgenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 18-Jährige keinen erforderlichen Führerschein hat, sein Auto nicht zugelassen ist und die Plaketten auf den Kennzeichen gefälscht waren. Um die Bergung des verunfallten Autos kümmerte sich der Unfallverursacher selbst. Der entstandene Sachschaden steht derzeit nicht fest. (sm)

