Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vor Kontrolle geflüchtet; Kängurus gestohlen; Einbruch

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf) Unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen Autofahrer, der sich am Donnerstagvormittag einer Polizeikontrolle in Oberesslingen entzogen hat. Kurz nach elf Uhr war der Fahrer einer dunklen Mercedes Limousine auf der Ulmer Straße in Richtung Schorndorfer Straße unterwegs und wurde am Bahnhof in eine Kontrollstelle der Polizei auf den dortigen Parkplatz eingewiesen. Statt anzuhalten beschleunigte der Pkw-Lenker und flüchtete in Richtung Parkplatzausfahrt. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge prallte der Mercedes dabei gegen die geöffnete Hintertür eines auf der rechten Seite geparkten Toyota. Dessen 77 Jahre alter Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt zwischen der Tür und dem Fahrzeug stand, blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Mercedes fuhr in Richtung Schorndorfer Straße davon. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht bereits ersten Ermittlungsansätzen nach. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem gesuchten Fahrer oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (rn)

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Sechs Kängurus gestohlen (Zeugenaufruf)

Aus einem privaten Gehege sind in der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, elf Uhr, sechs Kängurus entwendet worden. Ein bislang unbekannter Täter gelangte gewaltsam über die Umzäunung auf das etwa fünf Ar große Gelände zwischen Pfäffingen und Entringen wenige Meter neben der B 296. In dem Gehege verwendete der Unbekannte vermutlich ein Netz um die freilaufenden Tiere einzufangen. Hierbei handelt es sich um sechs graue, etwa 60 cm große Bennett-Kängurus. Zum Abtransport dürfte der Täter ein Fahrzeug benutzt haben, das in unmittelbarer Nähe abgestellt war. Der Wert der Tiere wird mit 6.000 Euro angegeben. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07073/915900 um sachdienliche Hinweise. Insbesondere werden Zeugen gesucht, denen ein verdächtiges Fahrzeug an dem Gehege neben der B 296 aufgefallen ist oder die Angaben zum Verbleib der Kängurus geben können. (ms)

Albstadt (ZAK): Einbrecher unterwegs

In der Nacht zum Donnerstag ist in ein Geschäft in der Truchtelfinger Straße eingebrochen worden. Zwischen 0.50 Uhr und 8.20 Uhr brachen die Unbekannten eine Tür zum Gebäude auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf einen Tresor, den sie aufbrachen und ausplünderten. Was gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell