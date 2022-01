POL-RT: Raubdelikt, Verkehrsunfall, Einbruch, Pkw-Diebstahl,

Polizeipräsidium Reutlingen

Am Freitagnachmittag ist es am Oskar-Kalbfell-Platz zu einem Raub gekommen. Gegen 17.40 Uhr hielt sich ein 14-Jähriger an der Verbindungsbrücke zwischen Bürgerpark und dem Zentralen Omnibusbahnhof auf. Hier wurde ihm von drei bislang unbekannten Tätern unter Androhung von Gewalt seine mitgeführte Tasche entrissen. Aus der sich in der Tasche befindlichen Geldbörse wurde schließlich ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Deizisau (ES): Vollsperrung der B 10 nach Unfall

Am Freitag kurz nach 23.30 Uhr ist es auf der B 10 in Fahrtrichtung Plochinger Dreieck kurz vor der Überleitung auf die B 313 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 27 -jähriger Fahrer eines Pkw Audi A3 befuhr die B 10 von Esslingen kommend, geriet zunächst am rechten Fahrbahnrand an den Bordstein, schleuderte im Anschluss nach links über alle Fahrstreifen, stieß frontal in die Mittelleitplanke und kam letztlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Endstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 27 -Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein größeres Trümmerfeld, in welches noch ein Pkw Smart hineinfuhr, welcher dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die B 10 war zur Unfallaufnahme, Bergung des verunfallten Audi und der anschließend erforderlichen Fahrbahnreinigung durch eine angeforderte Kehrmaschine in Fahrtrichtung Göppingen bis um 01.45 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Die Gegenfahrbahn musste ebenfalls für etwa fünfzehn Minuten gesperrt werden, da auch dort einige Trümmerteile zu beseitigen waren.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Einbruch in Einfamilienhaus

Bargeld und Schmuck haben bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Sonnenhalde erbeutet. Am Freitag im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 20.00 Uhr gelangte die Täterschaft über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude. Hier wurden zahlreiche Zimmer durchwühlt. Der Wert des hierbei erbeuteten Diebesgutes liegt bei mehreren tausend Euro. Über die Höhe des zusätzlich entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Spezialisten der Kriminaltechnik übernahmen die Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ammerbuch-Entringen (TÜ): PKW entwendet (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Samstag haben bislang unbekannte Täter einen in der Friedrichstraße abgestellten und mit dem Keyless Go System ausgestatteten Mercedes E 300 entwendet. Um 00.15 Uhr hörte die Freundin des Fahrzeughalters das Anlassen des mit einem Sportauspuff ausgestatteten PKW und sah wie dieser von der Abstellörtlichkeit wegfuhr, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen und auch ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, konnte das gesuchte Fahrzeug im Bereich des Industriegebiets Holzsteig in Herrenberg-Gülstein fahrend festgestellt werden. In der Folge bog der Mercedes auf die B 296 ein und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Entringen. In Entringen schließlich konnte sich eine Streife vor dem Flüchtenden positionieren. Dieser wiederum überholte die Streife links über den Gehweg und kollidierte beim Wiedereinscheren mit dem Streifenfahrzeug. Die Flucht setzte sich über die Gärtnerstraße, Höfstraße und Kirchstraße fort. Auf Höhe der Kirche verließen die beiden Täter das Fahrzeug, flüchteten weiter zu Fuß in unbekannte Richtung und konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht aufgefunden werden. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Die Spuren am Mercedes wurden durch Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, welche im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten, wird gebeten sich beim Polizeirevier Rottenburg unter 07472/98010 zu melden.

