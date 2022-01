Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbruch, Kupferdiebstahl, Pkw-Aufbruch

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

Einbrecher haben am Donnerstagabend in Degerschlacht ihr Unwesen getrieben. Zwischen 17.30 Uhr und 22.45 Uhr verschafften sie sich in der Straße Im Salzmann gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus und suchten im Inneren nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchheim (ES): Pkw aufgebrochen

Ein in der Straße Lange Morgen abgestellter Pkw ist zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 9.15 Uhr, aufgebrochen worden. Auf noch ungeklärte Weise gelangte der Täter ins Innere des Skoda und entwendete daraus unter anderem eine Musikbox und ein Navi. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (rn)

Ofterdingen (TÜ): Unfall im Einmündungsbereich

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag an der Einmündung B27/L385 ereignet hat. Ein 78-Jähriger war gegen 11.20 Uhr mit seinem Smart Forfour auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs und wollte an der Einmündung zur L385 nach links in diese einbiegen. Hierzu hatte er sich auf der entsprechenden Abbiegespur eingeordnet und an der roten Ampel angehalten. Aus noch unklarer Ursache fuhr er mit dem Wagen plötzlich in den Einmündungsbereich ein, überfuhr einen Verkehrsteiler und beschädigte dabei zwei Warntafeln. Anschließend prallte der Smart gegen den bei Grün von der L385 nach links in Richtung Hechingen abbiegen Mercedes Sprinter einer 61-Jährigen. Der 78-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gegen 13 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen. (rn)

Balingen (ZAK): Kupferdiebstähle in Wohngebiet (Zeugenaufruf)

Mit einem Fahrzeug müssten die Täter zugange gewesen sein, die offenbar in der Nacht zum Donnerstag im Wohngebiet Schmiden Kupferfallrohre gestohlen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Diebe an mehreren Garagen und Wohngebäuden in der Stettiner Straße, der Tilsiter Straße und der Marienburger Straße insgesamt sieben angebrachte Kupferrohre mit einer Länge von jeweils etwa zwei Metern. Der entstandene Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum werden vom Polizeirevier Balingen unter Telefon 07433/264-0 entgegengenommen. (rn)

Bisingen (ZAK): Heftiger Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen auf der B 27 an der Anschlussstelle Bisingen ereignet. Ein 54-Jähriger blieb mit seinem Lkw der Marke Scania aufgrund einer Panne am Ende des Beschleunigungsstreifens in Richtung Balingen liegen. Ein 25-Jähriger hielt mit seiner Mercedes-Benz E-Klasse dahinter an, um Pannenhilfe zu leisten. Kurz nach 6.30 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit einem VW Golf den Beschleunigungsstreifen, übersah die beiden stehenden Fahrzeuge und prallte ungebremst gegen den Mercedes. Dieser wurde im Anschluss gegen den Lastwagen geschoben. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des Unfallverursachers zusätzlich nach links abgewiesen und blieb entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der rechten Fahrspur liegen. Der 47-Jährige zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Mercedes-Lenker und der Lkw-Fahrer hatten glücklicherweise ihre Fahrzeuge verlassen und blieben unverletzt. Die beiden Autos und der Lastwagen mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 10.000 Euro. Zur Fahrbahnreinigung und Absicherung der Unfallstelle kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Balingen an die Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig am Unglücksort vorbeigeleitet werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell