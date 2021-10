Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Flaschenwurf auf Streifenwagen

Warburg (ots)

Am 16.10.2021 gegen 01.00 h befanden sich die Beamten der Polizeiwache Warburg aufgrund eines Einsatzes mit ihrem Streifenwagen in Warburg in der Bernhardistraße. Während der Fahrt wurde das Fahrzeug mit einem großen Ast und zwei Glasflaschen beworfen. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme entstand dabei lediglich geringer Sachschaden. Teile der Flaschen wurden sichergestellt. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Werfern verlief negativ. Eine Anzeige hinsichtlich eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde gefertigt. Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter 05271/9620. /Wo.

