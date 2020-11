Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Rüschenkuhle

Einbrecher entwenden Bargeld und Schmuck

CoesfeldCoesfeld (ots)

Vermutlich durch eine offene Kellertür gelangten unbekannte Täter am Freitag, den 20.11.2020, im Zeitraum zwischen 15.00 und 15.30 Uhr, in ein Wohnhaus auf der Rüschenkohle in Senden. Sie nutzten den Mittagsschlaf der Geschädigten aus und entwendeten Münzgeld und Schmuck, danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

