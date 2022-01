Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zeugenaufruf nach Steinwurf auf Linienbus, Einbrüche, Unfälle mit Verletzten

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (Zeugenaufruf)

Ein erheblicher Schreckmoment und eine beschädigte Windschutzscheibe sind das Ergebnis eines gefährlichen Steinwurfs auf einen Linienbus am Montagabend in der Reutlinger Innenstadt. Gegen 19.30 Uhr befuhr der 42-jährige Busfahrer die Straße Unter den Linden von der Rommelsbacher Straße kommend in Richtung Karlstraße. Auf Höhe der Unterführung der Bahngleise und der Bahnhofstraße schlug plötzlich ein Stein in der Windschutzscheibe ein. Glücklicherweise wurden weder er, noch seine Fahrgäste durch den Stein oder durch Glassplitter der beschädigten Windschutzscheibe verletzt. Auf der Fahrbahn konnten durch die Polizei im Rahmen der Anzeigenaufnahme letztlich mehrere Steine sichergestellt werden. Diese stammen augenscheinlich aus dem Gleisbett der oberhalb verlaufenden Bahnlinie. Vom Täter selbst fehlte jede Spur. Der Sachschaden wird mit etwa 6.000 Euro beziffert, der Linienbus kann vorerst nicht mehr verwendet werden. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Steinwurf oder zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (as)

Eningen unter Achalm (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße ist am Montagnachmittag eingebrochen worden. Zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt über eine Balkontür in das Wohnhaus. Dort durchwühlte er mehrere Schränke. Mit Bargeld und Schmuck von noch unbekanntem Wert flüchtete der Täter anschließend wieder über den Balkon. Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (as)

Dettingen an der Erms (RT): Kind bei Unfall leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein Achtjähriger am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall. Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Opel Zafira die Karlstraße in Fahrtrichtung Metzingen. Plötzlich rannte der Junge, von einem geparkten Fahrzeug vollständig verdeckt, auf die Fahrbahn und stieß gegen den vorbeifahrenden Opel, wobei er sich leicht am rechten Fuß verletzte. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst begab sich die zwischenzeitig verständigte Mutter mit dem Achtjährigen selbstständig zu einem Arzt. An dem Opel Zafira entstand kein Sachschaden. (as)

Esslingen (ES): Gartenhäuser aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Im Laufe des Wochenendes ist in mindestens drei Gartenhäuser im Bereich des Rüdener Höhenwegs eingebrochen worden. Zwischen Freitag und Montag zerschnitt ein Unbekannter die Zäune und verschaffte sich Zutritt zu den Grundstücken. Dort brach er die Türen und Fenster der Lauben auf und gelangte so ins Innere. Es wurden kleinere Gartengeräte im Wert von etwa 500 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Besitzer von Gartenhäusern, die einen Einbruch bislang noch nicht angezeigt haben und Zeugen, die dort verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/310576810 zu melden. (rn)

Filderstadt (ES): Bei Rot über die Ampel gefahren

Zwei Schwerverletzte und ein Schaden in Höhe von zirka 25.000 Euro sind die Bilanz eines heftigen Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in Bonlanden ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Esslinger Verkehrspolizei war eine 35-Jährige gegen 14.50 Uhr mit ihrem BMW von der B 27 von Stuttgart herkommend abgefahren. An der Bonländer Hauptstraße fuhr sie bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem VW Golf eines 29-Jährigen, der von der Ortsmitte herkommend geradeaus in Richtung B 312 weiterfahren wollte. Der Pkw des Mannes wurde durch den Aufprall nach rechts abgewiesen, überschlug sich im Bereich einer Verkehrsinsel und blieb auf dem Dach liegen. Der BMW drehte sich ebenfalls und kam auf der Fahrspur in Richtung B 312 stehen. Die BMW-Lenkerin und der Golffahrer mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Sie mussten mit Abschleppwagen geborgen werden. Zur Fahrbahnreinigung kam eine spezielle Kehrmaschine aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe zum Einsatz. Kurz vor 18 Uhr war die Kreuzung wieder frei befahrbar. (ms)

Nürtingen (ES): Bei Rot in die Kreuzung

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 31-Jährigen, der am Montagabend an der Kreuzung B 313 / Wendlinger Straße / Oberensinger Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 18.10 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs. Am Ortseingang Nürtingen missachtete er die rote Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem 1er BMW eines 49-Jährigen der von der Wendlinger Straße herkommend bei Grün in die Kreuzung in Richtung Wendlingen eingebogen war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel gedreht und kam in der Mitte der beiden Fahrstreifen zum Stehen. Der BMW wurde nach links abgewiesen und prallte gegen den Ampelmast auf dem Fahrbahnteiler. Beide Fahrer erlitten Verletzungen noch unklaren Ausmaßes und wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrer ergab beim Unfallverursacher einen vorläufigen Alkoholwert von über einer Promille. Bei dem 31-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch am Unfallort einbehalten. Beide Autos, an denen wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit drei Fahrzeug und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Frickenhausen (ES): Gegen Baum geprallt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen erlitten. Die 53-Jährige befuhr gegen 6.45 Uhr mit ihrem Toyota die L 1250 von Nürtingen herkommend in Richtung Frickenhausen. Kurz vor dem Ortsbeginn kam sie ausgangs einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überquerte sie mit ihrem Wagen den Grünstreifen und fuhr danach etwa 200 Meter auf dem Rad-/Gehweg entlang bis sie gegen eine Sitzbank stieß und frontal gegen einen Baum prallte. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. An dem Pkw war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (ms)

Haigerloch (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L 360 an einem Pkw entstanden. Eine 18-Jährige war gegen 6.20 Uhr mit einem BMW auf der Landstraße von Bad Imnau herkommend in Richtung Haigerloch unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Wagen zu weit nach rechts, erfasste einen Leitpfosten und lenkte stark gegen. Im Anschluss kam der Pkw nach links von der Straße ab, stieß gegen die dort steil aufsteigende Böschung und fuhr an dieser entlang. Der BMW kam letztendlich quer auf der Straße über beide Fahrspuren stehend zum Stillstand. Die leicht verletzte Fahranfängerin wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (ms)

