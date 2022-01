Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geschädigter flüchtet nach Verkehrsunfall

Radevormwald (ots)

An der Kreuzung Keilbecker Straße / Kirchstraße kam es am Freitag (21. Januar) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Das Kuriose: der Geschädigte flüchtete von der Unfallstelle. Verletzt wurde niemand. Eine 57-jährige Wuppertalerin fuhr in ihrem Fiesta um 9 Uhr auf der Keilbecker Straße in Richtung Wuppertalstraße. Im Kreuzungsbereich mit der Kirchstraße kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten schwarzen Ford Focus mit goldenen Felgen, der in Richtung Schröderweg unterwegs war. Dabei touchierte der Fiesta den Focus an der Fahrerseite. Zeugenaussagen zufolge flüchtete der Fahrer des Ford Focus anschließend in Richtung Schröderweg. Am Fiesta entstanden an der Front Kratzspuren und Druckstellen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell