Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hoher Schaden - Unfallverursacher flüchtete

Engelskirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag (22. Januar) in der Leppestraße zwei geparkte Autos und eine Hauswand beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Nach Auswertung der Spurenlage vor Ort fuhr der Unbekannte auf der Leppestraße in Fahrtrichtung Blumenau. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Bordstein. Er fuhr auf dem Bordstein weg und touchierte einen geparkten grauen BMW. Danach kollidierte er mit einem geparkten schwarzen Ford, welcher durch den Aufprall etwa drei Meter versetzt wurde. Anschließend fuhr der Unbekannte gegen die Hauswand eines Wohnhauses und setzte danach seine Fahrt auf der Leppestraße fort.

An dem BMW entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro, an dem Ford ein Schaden von etwa 5.000 Euro; der Schaden an der Hauswand wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Der Unfall muss sich im Tatzeitraum zwischen 3:35 Uhr und 7:30 Uhr ereignet haben.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

