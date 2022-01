Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kennzeichen gestohlen

Wiehl (ots)

In der Bechstraße sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21. Januar) die beiden Kennzeichen GM-PQ141 eines Ford gestohlen worden. Der Ford parkte in der Tatzeit zwischen 18 Uhr und 10 Uhr auf einem Parkplatz neben einer ehemaligen Gaststätte.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

