Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Gesundheitszentrum

Gummersbach (ots)

In der Straße "Auf der Brück" in Dieringhausen haben Kriminelle ein Fenster des dortigen Gesundheitszentrums aufgehebelt und sich so Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Die Eindringlinge ließen Bargeld und insgesamt neun Tabletts mitgehen. Nach der Sichtung des Videomaterials der Überwachungskamera ereignete sich der Einbruch gegen 3:50 Uhr.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 40-50 Jahre, normale bis kräftige Statur, dunkel gekleidet, dunkle Mütze, dunkler Schal/Maske, führte eine grüne Umhängetasche mit

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell