Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kupferfallrohre gestohlen

Gummersbach (ots)

Auf Kupferfallrohre hatten es Diebe am Wochenende in der Körnerstraße abgesehen.

Im Tatzeitraum zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag (22. Januar) 18 Uhr montierten die Täter an einem Holzpavillion etwa vier Meter Fallrohre ab und wenige Meter weiter, an einem Wohnhaus, etwa zwei Meter Fallrohre ab. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell