Polizei Essen

POL-E: Essen: Wasserleiche in der Ruhr geborgen

Essen (ots)

45259 E.-Heisingen:

Am Dienstagabend (26. Oktober)gegen 19:30 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei einen Notruf von Zeugen, die eine leblose Person in der Ruhr in der Nähe der Konrad-Adenauer-Brücke gesichtet hatten.

Die alarmierten Beamten suchten den Bereich ab, unterstützt durch einen Hubschrauber und zwei Boote der Feuerwehr Essen.

Am Ruhrtalarm im Bereich des "Fährhaus Rote Mühle" konnten sie schließlich eine Leiche bergen. Über die Identität ist bisher nur bekannt, dass es sich um einen Mann handelt. Die Ermittlungen zur Todesursache und zur Feststellung der Identität hat die Polizei aufgenommen./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell