Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebe montierten Katalysator ab - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

05.11.21, 07.00 - 15.30 Uhr

Im Laufe des Tages wurde am Freitag in Wolfsburg ein Katalysator eines geparkten Mercedes Benz entwendet. Der 50 Jahre alte Besitzer aus der Gemeinde Sehnde bei Hannover hatte sein Fahrzeug auf einem VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße nahe der Aral-Tankstelle kurz nach 7 Uhr abgestellt und war zur Arbeit gegangen. Um 17.30 Uhr bemerkte der Fahrer schließlich die Tat, als der Motor beim Starten extrem laut brüllte. Offenbar wurde der Katalysator fachmännisch abgebaut, so ein Beamter. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell