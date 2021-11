Polizei Wolfsburg

POL-WOB: VW Multivan entwendet - 35.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

04.11.2021, 06.00 Uhr - 14.20 Uhr

Einen grauen VW Multivan haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 06.00 Uhr und 14.20 Uhr vom VW Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße entwendet. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Der rechtmäßige Eigentümer hatte seinen 4 Jahre alten Kleinbus in Höhe Tor 6 ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als er am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkam war es verschwunden. Ob der Fahrzeugdiebstahl in Verbindung mit anderen Diebstählen hochwertiger Fahrzeuge steht, kann derzeit nicht gesagt werden.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße Telefon 05361/4646-0 entgegen.

