Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Parkendes Fahrzeug gerammt - Fahrer hatte 1,39 Promille

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Ringstraße

04.11.2021, 20.30 Uhr

Ein Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung und einem Gesamtschaden von rund 7.500 Euro ereignete sich am, Donnerstagabend in der Ringstraße.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein 42 Jahre alter Fahrzeugführer aus Schöningen gegen 20.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz die Ringstraße in Richtung Lessingstraße. Kurz vor der Einmündung zur Breslauer Straße übersah er einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten VW Golf. Der 42-Jährige fuhr nahezu ungebremst in das Heck des VW Golf. Der entstandene Schaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt

Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 42-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 1,39 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe abgenommen und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

