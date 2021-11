Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Halberstädter Straße 03.11.2021, 21.00 Uhr - 04.11.2021, 06.00 Uhr

Schmuck, Bargeld und Münzen in noch zu ermittelndem Wert erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Halberstädter Straße. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend 21.00 Uhr und Donnerstagmorgen 06.00 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelangten die Täter möglicherweise unter einem Vorwand in das Mehrfamilienhaus. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt die Wohnungstür der tatbetroffenen Wohnung und betraten die dahinterliegenden Räumlichkeiten.

Anschließend durchsuchten sie sämtliche Zimmer und die darin befindlichen Möbel nach sich lohnender Beute. Danach verließen sie wieder den Ort des Geschehens und entkamen im Dunkel der Nacht.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell