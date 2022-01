Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Unfälle, Angriff auf Polizeibeamte

Reutlingen (ots)

Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Vermutlich aufgrund einer medizinischer Ursache hat ein 77-Jähriger am Dienstagmorgen in Orschel-Hagen einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Mit seinem Mercedes befuhr er gegen 10.40 Uhr die Esslinger Straße in Richtung Ortsmitte, aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der 77-Jährige dann jedoch von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Eines der beiden geparkten Fahrzeuge wurde durch die Wucht des Aufpralls im Anschluss gegen einen weiteren geparkten Pkw geschoben, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch aufgrund seines Gesundheitszustands durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. (as)

Eningen (RT): Auf dem Dach gelandet

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Eninger Steige erlitten. Der 19-Jährige befuhr gegen 22.45 Uhr mit einem Honda Civic die L 380 bergabwärts in Richtung Eningen. Unmittelbar vor einer scharfen Linkskehre kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Wagen prallte gegen die ansteigende Böschung und kippte aufs Dach. Der junge Mann konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. An dem Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Er musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Aichtal (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Eine leicht verletzte Autofahrerin und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmittag in Grötzingen. Gegen 14.45 Uhr befuhr eine 78-jährige Renault-Fahrerin die Paradiesstraße und wollte in die Nürtinger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden Fiat einer 52-Jährigen und kollidierte mit deren Pkw. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw wurde der Fiat auf einen auf der Nürtinger Straße entgegenkommenden BMW einer 17-Jährigen abgewiesen und kollidierte auch mit diesem Fahrzeug. Die leicht verletzte Fahrerin des Fiat wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen wird mit etwa 30.000 Euro beziffert, der Fiat und der BMW mussten schließlich abgeschleppt werden. (as)

Aichtal (ES): Arbeitsunfall in Neuenhaus

Ein 31-Jähriger ist nach einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag in Neuenhaus vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Der Mann war kurz nach 16.30 Uhr auf dem Flachdach eines Firmengebäudes in der Seestraße tätig, als er durch eine Kunststoffplatte brach und mehrere Meter tief zu Boden stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er im Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. (mr)

Wendlingen (ES): Essen auf Herd vergessen

Ein auf dem Herd vergessener Topf ist die Ursache für einen größeren Rettungseinsatz am Dienstagnachmittag in Unterboihingen gewesen. Gegen 17.15 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schloßstraße gemeldet. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften anrückte, lüftete die verrauchten Räumlichkeiten. Wie sich herausstelle, hatte die Bewohnerin den Topf auf den angeschalteten Herd gestellt und war anschließend offenbar eingeschlafen. Der Rettungsdienst, der vorsorglich mit fünf Fahrzeugen und elf Kräften vor Ort war, brachte sie mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Tübingen (TÜ): Unfall beim Aussteigen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Pkw ist es am Dienstagnachmittag gekommen. Ein 67-Jähriger war kurz nach 17 Uhr mit einem Linienbus auf der Herrenberger Straße in Richtung Unterjesingen unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Köllestraße wollte eine 63 Jahre alte Frau in diesem Moment aus ihrem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Citroen aussteigen. Beim Öffnen der Fahrertür blieb der 67-Jährige mit seinem Bus an der Tür hängen. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An ihrem Wagen war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Linienbus wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Mössingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt im Kreisverkehr ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der Butzenbadstraße ereignet hat. Ein 42-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Butzenbadstraße von Bästenhardt herkommend unterwegs. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten, fuhr er in den Kreisverkehr an der Siemensstraße ein, wodurch es zur Kollision mit dem VW Polo einer 24-Jährigen kam, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihr Polo, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Blechschaden am Sprinter wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Nach einem Einsatz am Dienstagabend ermittelt das Polizeirevier Rottenburg gegen einen 22-Jährigen wegen mehrerer Straftaten. Zunächst war ein 28-jähriger Angehöriger des Mannes gegen 19.45 Uhr nach Straftaten im familiären Umfeld in Gewahrsam genommen worden und sollte zum Streifenfahrzeug verbracht werden. Der 22-Jährige versuchte, dies zu verhindern und schlug unter anderem auf einen Polizeibeamten ein, woraufhin er zu Boden gebracht werden musste. Trotz erheblichen Widerstands konnte er schließlich fixiert und ebenso wie der 28-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurde der 22-Jährige verletzt. Nach Untersuchung vor Ort durch den Rettungsdienst verweigerte er eine weitere ärztliche Behandlung. Ihn erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. (as)

Hechingen (ZAK): Von der Sonne geblendet

Auf etwa 13.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 27 an der Ausfahrt Hechingen Mitte entstanden ist. Ein 56-Jähriger wollte gegen 14.50 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter von Tübingen herkommend an der Ausfahrt von der Bundesstraße abfahren. Weil er von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, übersah der Fahrer die bauliche Mittelabsperrung und krachte dagegen. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Sprinter nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (jk)

Bisingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ihren Führerschein musste eine 66-Jährige abgeben, die am Dienstagmittag auf der Auffahrt zur B 27 bei Bisingen-Steinhofen alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau wollte gegen 13.20 Uhr mit ihrem Hyundai Tucson von der B 463 herkommend auf die Bundesstraße auffahren. Zu Beginn des Beschleunigungsstreifens kam sie mit ihrem Wagen zu weit nach links. Dabei kam es zur streifenden Kollision mit der Seite des Lkw eines 58-Jährigen, der auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde bei der Unfallverursacherin ein vorläufiger Wert von über einer Promille Alkohol festgestellt, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Frau sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell