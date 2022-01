Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Wohnungen; Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrände; Pöbelnde Jugendliche

Reutlingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Deutlich alkoholisiert war ein 28-Jähriger, der am frühen Donnerstagmorgen auf der B 28 zwischen den Anschlussstellen Reutlingen-Betzingen und Industriegebiet-West einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war kurz nach zwei Uhr mit seinem Mercedes CLS auf der Bundesstraße von Reutlingen in Richtung Tübingen unterwegs, als er kurz nach der Auffahrt von Betzingen herkommend zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und auf den Grünstreifen kam. Diesen fuhr er mehrere Meter entlang, wobei er ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen überfuhr. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn kam er ins Schleudern und knallte in die Mittelleitplanken, bevor sein Wagen letztendlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings dürfte sein neuwertiger Mercedes nur noch Schrottwert besitzen. Der Wagen, an dem ein geschätzter Sachschaden von etwa 60.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Anzeichen für eine alkoholische Beeinflussung fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch am Unfallort beschlagnahmt wurde. (cw)

Metzingen (RT): Mit Flasche und Dose geworfen (Zeugenaufruf)

Nach Jugendlichen, die am Mittwochnachmittag in der Nürtinger Straße Passanten angepöbelt und angegriffen haben, fahndet das Polizeirevier Metzingen. Gegen 16 Uhr befuhr ein 38 Jahre alter Mann den Radweg entlang der Bahngleise. Als er auf Höhe eines Einkaufsmarktes seine Fahrt wegen am Boden liegender Glasscherben verlangsamte, wurde er aus einem Gebüsch heraus mit einer Getränkedose beworfen und am Fahrradhelm getroffen. Er sah wie drei Jugendliche über die Abfahrt des Einkaufsmarktes in Richtung Nürtinger Straße rannten. Als die alarmierten Polizeibeamten vor Ort waren, kam eine Joggerin hinzu, die ebenfalls von Jugendlichen angegangen worden war. Die 50-Jährige war etwa eine halbe Stunde zuvor an derselben Stelle von einem Jugendlichen, der sich ihr in den Weg stellte, frech angesprochen worden. Als sie weiterlief wurde aus einer Gruppe heraus eine Bierflasche geworfen, die hinter ihr auf dem Boden aufschlug. Verletzt wurde bei beiden Vorfällen glücklicherweise niemand. Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können oder Passanten, die möglicherweise ebenfalls angegangen wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/9240 zu melden. (sm)

Pfullingen (RT): Anhänger losgerollt

Im Elsterweg hat sich am Mittwochmorgen ein Pkw-Anhänger selbstständig gemacht. Kurz vor acht Uhr wollte ein 57-Jähriger den Anhänger nach derzeitigem Kenntnisstand an ein Zugfahrzeug ankuppeln, als er nach dem Entfernen der Unterlegkeile auf der Gefällstrecke losrollte. Beim Versuch, den Anhänger zu stoppen, stürze der 57-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde später zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auf seinem rund 50 Meter langen Weg touchierte der Anhänger, auf dem sich ein Tank mit einer ätzenden Flüssigkeit befand, zwei Natursteinmauern und kippte schließlich um. Obwohl die Tankhülle unbeschädigt geblieben war, war eine aufwändige Bergung mit Unterstützung durch die Feuerwehr notwendig. Der Schaden am Anhänger beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Ob die Natursteinmauern ebenfalls beschädigt wurden, steht noch nicht fest. (mr)

Sonnenbühl (RT): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung im Häuleweg im Ortsteil Genkingen ist ein Unbekannter am Mittwoch im Laufe des Tages eingebrochen. Zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher Zutritt über ein vermutlich offenstehendes Fenster zum Untergeschoss des Hauses. Nachfolgend drang er in eine Wohnung ein und durchsuchte Schränke und Schubladen. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf einen kleineren Bargeldbetrag, mit welchem er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Alb hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

Tübingen (TÜ): Transporter in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand mussten die Rettungskräfte am Mittwochmittag in die Eugenstraße in der Tübinger Südstadt ausrücken. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war kurz vor 13 Uhr das Armaturenbrett in einem auf einem Parkplatz abgestellten Ford Transit in Brand geraten. Einem Passanten gelang es, mit einem Feuerlöscher die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach zu halten. Hierdurch konnte ein Vollbrand verhindert werden. Es wurden lediglich Teile der Fahrerkabine in Mitleidenschaft gezogen. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Transporter musste im Anschluss abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. (ms)

Tübingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Pkw sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmorgen auf die L1208 ausgerückt. Gegen 7.45 Uhr befuhr eine 56 Jahre alte Frau mit ihrem Suzuki Swift die B27 in Fahrtrichtung Stuttgart, als sie plötzlich Brandgeruch wahrnahm und von anderen Verkehrsteilnehmern darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Unterseite ihres Autos brannte. Sie verließ die Bundesstraße in Richtung Lustnau und stellte ihren Wagen am Ende der Ausbaustrecke der L1208 ab. Mit ihren beiden Hunden konnte sie das Auto unverletzt verlassen. Die alarmierte Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Feuerwehrleuten vor Ort war, löschte das Fahrzeug, das zwischenzeitlich in Vollbrand stand, ab. Den ersten Erkenntnissen zufolge war ein technischer Defekt brandursächlich. Der Suzuki, an dem Sachschaden von rund 14.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Zur Reinigung der Fahrbahn kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Der an der Fahrbahn entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die L1208 musste voll gesperrt werden und war gegen 9.10 Uhr wieder frei befahrbar. (sm)

