Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Personen in Wernauer Wohnung tot aufgefunden

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wernau (ES):

Zwei Personen sind am Donnerstagvormittag in einer Wohnung in Wernau tot aufgefunden worden. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat daraufhin die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.

Kurz vor elf Uhr ging der Notruf eines Angehörigen bei der Integrierten Leitstelle ein, der die Frau im Alter von 89 Jahren und einen 85-jährigen Mann tot in der Wohnung in der Kirchheimer Straße aufgefunden hatte.

Bislang gibt es keine Anhaltspunkte für ein Verschulden Dritter am Tod der beiden Senioren, die ersten Erkenntnissen nach Lebensgefährten waren. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (ms)

