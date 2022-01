Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Versuchte Brandstiftung; Angeblichen Übergriff erfunden; Unfallflucht; Rauch in Triebwagen; Zeugenaufruf nach Angriff im Zug

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag an der Einmündung K 6712 / L 380a abgeschleppt werden. Ein 22-Jähriger war kurz vor zehn Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Kreisstraße von der B 28 herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Neuhausen abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von Dettingen in Richtung Bundesstraße fahrenden Opel Astra einer 21-Jährigen. Der Ford wurde in der Folge auf einen Verkehrsteiler abgewiesen, wo er gegen ein Verkehrszeichen prallte und dieses beschädigte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. (rn)

Kirchheim (ES): Versuchte Brandstiftung

Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einer versuchten Brandstiftung am späten Donnerstagabend in der Hindenburgstraße. Kurz vor 23 Uhr bemerkte der Besitzer eines dort geparkten Pkw, dass kurz zuvor von einem Unbekannten ganz offensichtlich versucht worden war, den Wagen anzuzünden. Dazu kam es jedoch nicht. Ein Schaden am Fahrzeug war augenscheinlich nicht entstanden. Zeugen, die in der Zeit um 23 Uhr im Bereich der Hindenburgstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (mr)

Aichwald (ES): Gegen Baum geprallt

Wohl nur leicht verletzt wurde eine 55-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag auf der Straße In den Horben ereignet hat. Die Frau war dort gegen 13 Uhr mit ihrem Opel unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke in Höhe des Parkplatzes von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Während ihr 18 Jahre alter Beifahrer unverletzt blieb, wurde die Fahrerin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Opel musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. (jk)

Ostfildern (ES): Angeblicher Übergriff auf Kind war wohl erfunden

Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.1.2022 / 16.52 Uhr

Der angebliche Übergriff auf eine Elfjährige am Nachmittag des 17. Januar 2022 nahe des Scharnhauser Parks dürfte erfunden gewesen sein. Wie bereits berichtet, hatte das Mädchen geschildert, es sei auf dem Feldweg neben der L 1192 von zwei unbekannten Männern angegangen und festgehalten worden. Ihr sei es jedoch gelungen, sich loszureißen und davonzurennen. Im Zuge der nach Bekanntwerden der vermeintlichen Tat durchgeführten, kriminalpolizeilichen Ermittlungen hatten sich erhebliche Zweifel an den ursprünglichen Schilderungen ergeben. Das Kind räumte am Mittwoch gegenüber der Polizei ein, den Sachverhalt erfunden zu haben. Auch wenn es diese Aussage später wieder revidierte, geht die Polizei anhand der sonstigen Ermittlungsergebnisse davon aus, dass der Übergriff tatsächlich nicht stattgefunden hat. (mr)

Dettenhausen (TÜ): Rauch in Triebwagen

Ein rauchender Triebwagen hat am Freitagmorgen am Bahnhof Dettenhausen für Aufregung gesorgt. Wenige Minuten vor der geplanten Weiterfahrt des Personenzugs kam es kurz vor sieben Uhr aus noch unbekannten Gründen zu einer Rauchentwicklung an dem Schienenfahrzeug. Offene Flammen waren nicht zu sehen. Nachdem der Zug von der Oberleitung getrennt worden war, wurde er nach Böblingen abgeschleppt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die notwendige Sperrung des Bahnverkehrs konnte gegen 8.15 Uhr wieder aufgehoben werden. (mr)

Burladingen (ZAK): Geländer beschädigt und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Auf etwa 3.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter am Donnerstagvormittag auf der Ambrosius-Heim-Straße verursacht hat. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Unbekannte zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr mit einem Radlader oder einem ähnlichen Fahrzeug mit einem Arbeitsaufsatz an der Front auf der Ambrosius-Heim-Straße bergaufwärts unterwegs. Im Bereich kurz vor der Einmündung zur Albstraße kam das Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen ein Trenngeländer, das zwischen Fahrbahn und Bürgersteig installiert ist. Der Aufprall war so heftig, das mehrere Geländerelemente vollständig zerstört wurden. Das unbekannte Fahrzeug müsste an der vorderen, rechten Fahrzeugseite entsprechende Schäden aufweisen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Burladingen unter der Telefonnummer 07475/95001-0 entgegen. (cw)

Bisingen (ZAK): 20-Jährigen im Zug angegriffen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Bisingen gegen zwei Unbekannte, die am Donnerstagabend einen 20-Jährigen im Zug von Balingen nach Bisingen angegriffen und verletzt haben sollen. Gegen 21.50 Uhr trafen die beiden Tatverdächtigen im Bereich der Zugtoilette auf den jungen Mann und schlugen offenbar unvermittelt auf diesen ein. Einer der Angreifer soll dabei auch einen Schlagring benutzt haben. Am Bahnhof in Bisingen stiegen die Unbekannten aus dem Zug aus. Der 20-Jährige fuhr bis nach Hechingen weiter, von wo aus er die Einsatzkräfte alarmierte. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus. Eine eingeleitete Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Es soll sich um zwei zirka 17 oder 18 Jahre alte und etwa 170 Zentimeter große Männer mit schwarzen bzw. braunen Jacken und Jeans gehandelt haben. Einer der Unbekannten hatte dunkle Haare, sein Begleiter trug eine Kapuze. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0746/9433-0, zu melden. (rn)

