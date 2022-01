Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt

Reutlingen (ots)

Ammerbuch (TÜ): Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 6916 bei Ammerbuch ereignet. Gegen 12.40 Uhr befuhr der im Landkreis Böblingen wohnende 58-jährige Fahrer eines VW Golf die K 6916 von Rottenburg-Hailfingen kommend in Richtung Ammerbuch-Reusten. In einer Linkskurve kurz nach der Zufahrt "Haldenäcker" kam der Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend touchierte das Fahrzeug mehrere am Fahrbahnrand stehende Bäume, bevor es in einem Feld zum Stehen kam. Der VW Golf wurde durch den Unfall so stark deformiert, dass der Fahrer durch die Feuerwehr aus seinem Pkw gerettet werden musste. Er kam zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in eine Klinik, in welcher er stationär aufgenommen wurde. Ein vorsorglich alarmierter und an der Einsatzstelle gelandeter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme bis 14.45 Uhr voll gesperrt. Das Unfallfahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.

