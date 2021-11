Polizei Wuppertal

POL-W: SG Seniorin stürzte in Bus - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Eine 92-jährige Dame bestieg am Dienstag (23.011.2021), gegen 12:30 Uhr einen Linienbus an der Haltestelle Hauptbahnhof Solingen mit der Aufschrift "Solingen Mitte". Bei dem Linienbus handelte es sich um einen Schienenersatzverkehr von Solingen Ohligs nach Solingen Grünewald. Während der Fahrt bemerkte die Dame, dass sie sich im falschen Bus befand und drückte den Haltknopf. Dabei stürzte die Seniorin und verletzte sich schwer. Fahrgäste halfen der älteren Frau auf und setzten sie auf einen Sitz. Dort verblieb die Seniorin bis der Bus, nachdem er am Bahnhof Solingen Mitte gehalten hatte, wieder zurück am Hauptbahnhof Solingen ankam. Dort zusteigende Fahrgäste bemerkten die Hilflosigkeit der schwer verletzten 92-Jährigen und informierten Rettungskräfte, die sie ins Krankenhaus brachten. Das Verkehrskommissariat Solingen bittet Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und Angaben dazu machen können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

