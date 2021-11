Polizei Wuppertal

POL-W: SG Radfahrer beschädigte Auto und flüchtete - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (25.11.2021), gegen 12:45 Uhr, beobachteten Schüler des Friedrich-List-Berufskollegs an der Parkanlage "Vorspel" einen Radfahrer, der einen geparkten Wagen beschädigte und flüchtete. Der E-Bike Fahrer versuchte zwischen Müllcontainern und dem geparkten Citroen durchzufahren. Als er bemerkte, dass er mit seinem Zweirad nicht durchpasste, schlug er mehrfach sein Hinterrad gegen das Fahrzeug. Anschließend fuhr er in den Park in Richtung Lingmannstraße. Die Schüler beschrieben den Fahrradfahrer als 1,80 m groß, 40-50 Jahre alt, schlanke Statur, schwarzer Fahrradhelm, Brille, Drei-Tage-Bart und bekleidet mit einem grauen Oberteil. Das E-Bike des Flüchtigen war schwarz. Das Verkehrskommissariat Solingen bittet Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Mann geben können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell