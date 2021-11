Polizei Wuppertal

POL-W: W Wohnungsbrand in Vohwinkel - 56-jährige Frau schwer verletzt

Wuppertal (ots)

In der Rembrandtstraße in Vohwinkel kam es heute (25.11.2021), gegen 13:35 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Ausgelöste Rauchmelder machten Bewohner des Hauses auf den Brand aufmerksam, die die Feuerwehr alarmierten, welche das Feuer löschte. Die Einsatzkräfte retteten die 56-Jährige - bereits bewusstlose - Bewohnerin der Wohnung aus dem Haus und brachten sie mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Nach jetzigem Erkenntnisstand besteht Lebensgefahr. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind weiterhin bewohnbar. (hm)

