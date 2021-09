Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall - Fahrer flüchtet zu Fuß

Ochtendung (ots)

Am Montag, den 20.09.2021 gegen 20:15, verlor ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus der VG Maifeld auf der L 120, auf Höhe der Alsingerhöfe, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er brachte einen Baum zu Fall, kollidierte mit einer Hauswand und schob zwei PKW zusammen. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden im hohen 5-stelligen Bereich. Der PKW-Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Im Fahrzeug wurden diverse Alkoholika und Betäubungsmittel aufgefunden. Nach umfangreichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen, u.a. unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, stellte sich der PKW-Fahrer, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, in der Nacht bei der Polizei in Mayen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es erwarten ihn verschiedene Strafanzeigen im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges.

