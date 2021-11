Polizei Wuppertal

POL-W: W Handwerker überwältigen mutmaßliche Trickbetrügerin - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen versuchten Trickbetrüger von einer Seniorin in Wuppertal-Elberfeld Geld und Wertgegenstände zu ergaunern. Zwei zufällig anwesende Handwerker konnten dabei eine Tatverdächtige festhalten. Unbekannte meldeten sich gestern Vormittag (25.11.2021) telefonisch bei einer 81-Jahre alten Frau aus Wuppertal und gaben sich als Mitarbeiter von Staatsanwaltschaft und Polizei aus. Angeblich habe die Tochter der alten Dame einen schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden verursacht und es stünde die Untersuchungshaft an. Gegen eine hohe Kaution könne aber von dem Vollzug der Untersuchungshaft Abstand genommen werden. Die Kaution könne in Sachwerten geleistet werden und eine in der Nähe befindliche Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft würde gleich erscheinen und die Wertsachen entgegen nehmen. Untermalt wurde das Gespräch mit dem Weinen der angeblichen Tochter im Hintergrund. Die von der Situation vollkommen überrumpelte Geschädigte glaubte die Geschichte und packte sämtliche im Haus befindliche Wertsachen in zwei Taschen. Wenig später erschien eine Frau und holte die Taschen ab, die einen Gesamtwert von knapp 300.000,-EUR hatten. Als die Geschädigte von der Frau einen Dienstausweis sehen wollte entwickelte sich eine lautstarke Auseinandersetzung, die von zwei zufällig in der Nähe befindlichen Handwerkern bemerkt wurde. Als die Frau mit der Beute die Flucht antrat setzten die Handwerker ihr nach und hielten sie fest. Die Beschuldigte wurde anschließend durch hinzugerufene Polizeibeamte vorläufig festgenommen und die Tatbeute sichergestellt. Die 35-Jährige Tatverdächtige wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, mit dem Ziel, sie in der Untersuchungshaft unterzubringen. Für den Fall einer Verurteilung droht ihr eine erhebliche Freiheitsstrafe. Achtung! Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer als Vertreter von Polizei, Krankenhaus, Staatsanwaltschaft oder anderen öffentlichen Stellen ausgeben und dramatische Notlagen schildern. Man sollte sich nie ausfragen lassen und auflegen, sobald der Anrufer Geld oder Wertsachen fordert. Suchen Sie sich nach einem solchen Anruf selber die entsprechende Telefonnummer (Telefonbuch/ Auskunft) heraus und rufen erst dann unter dieser Nummer zurück. Auch sollte man sich vergewissern, ob es sich bei einem Anrufer tatsächlich um einen Verwandten handelt. Sie sollten den Angehörigen unter der ihnen bekannten Telefonnummer zurückrufen und sich den Sachverhalt bestätigen lassen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Falls der Verdacht eines Telefonbetrugs bestehen sollte, melden Sie sich unter der Notrufnummer (-110) der Polizei. Wichtig: Beenden Sie dafür zwingend das laufende Telefonat und wählen sie die Notrufnummer.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell